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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض على عاطلين قتلا زميلهما زوكا بسلاح أبيض بشوارع طنطا

الشاب الضحية
الشاب الضحية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية اليوم من إلقاء القبض على عاطلين لارتكابهما واقعة قتل لزميلهما وشهرته "زوكا" بواسطة سلاح أبيض بشارع الحلو بمدينة طنطا وذلك في إطار خطة مديرية الأمن لمواجهة الخارجين عن القانون. 
وتعود أحداث الواقعة حينما تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا العميد اسامه ابو فرد يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول العثور علي جثة المدعو أحمد مبارك عبد الستار 38 سنة بشارع الحلو بدائرة القسم .
وانتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث تحت إشراف المقدم محمود عبد الجواد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا لكشف غموض واقعة القتل .
وبتقنين الإجراءات الأمنية الثابتة والمتحركة تمكن من تحديد هوية المتهمين وتم ضبطهم عاطلين مسجلين خطر وتم اقتيادهم إلي ديوان مركز شرطة المحلة .
وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلى ذويها.

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