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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ مطروح يتابع استعدادات شركة مياه مطروح للصيف

محافظ مطروح يوجه بسرعة الانتهاء من توصيل الصرف الصحي بشارع علم الروم

محافظ مطروح يتفقد
محافظ مطروح يتفقد شارع علم الروم

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و المهندس احمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي  ونائبي رئيس مجلس المدينة ومقاولي التنفيذ أعمال مد شبكة الصرف الصحي وخدمة أهالي منطقة شارع علم الروم لمسافة واحد كم من شارع الملح حتى الخلفاء الراشدين والتي لم تدرج ضمن أعمال المرحلة الأولى لمشروع الصرف الصحي بالمدينة.

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ووجه المحافظ  بسرعة الانتهاء من الاعمال  والردم وإعادة الشيء لأصله خلال أسبوع مع زيادة الاعمال ،وموجها بمنع سير السيارات عكس الاتجاه للوصل الى محطة الوقود واغلاق  الدوران، وفتح دوران قبلها بمسافة نحو ٢٠٠ م بالتنسيق بين إدارة المرور ومجلس المدينة منعا للحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين .

كما تفقد محافظ مطروح يرافقه اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام و المهندس عمر   مدير فرع مياه الشرب والصرف الصحي بمرسي مطروح  اعمال مراجعة ماسورة شبكة المياه الرئيسية بشارع علم الروم بعد أعمال الكشف بالأجهزة  لانسداد الخط وقلة المياه بمنطقة شارع التليفزيون منذ ثلاث سنوات ،حيث جارى أعمال الصيانة والإصلاح  ،موجها بتجربة الخط قبل إعادة تشغيله خلال ٤٨ ساعة والاطمئنان على وصول المياه للمواطنين مع سرعة إعادة الشيء لأصله.
 

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