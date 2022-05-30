مدبولي: العام القادم سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية| فيديو

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن العام القادم 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية.



وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»،:" لن نحتاج لاستيراد مثل البنزين أو السولار وسيتم صناعتها في مصر ، وما سنستورده فقط هو الزيت الخام، مع رفع حجم إنتاجنا من الغاز الطبيعي".

وأوضح مدبولي :" هناك برنامج لتوطين السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، كما أن مصر اطلقت برنامج ضخم للطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة للكهرباء ،إذ أن 22% من الطاقة المنتجة في مصر من المصادر المتجددة، وبحلول عام 2035 سنتقرب من 50 %".