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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مدبولي: العام القادم سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية| فيديو

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن العام القادم 2023 سيشهد اكتفاء مصر من المنتجات البترولية.
 

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»،:" لن نحتاج لاستيراد مثل البنزين أو السولار وسيتم صناعتها في مصر ، وما سنستورده فقط هو الزيت الخام، مع رفع حجم إنتاجنا من الغاز الطبيعي".

رئيس الوزراء: مصر لديها نمو ملحوظ في مساحة الأراضي الزراعية

وأوضح مدبولي :" هناك برنامج لتوطين السيارات الكهربائية والعاملة بالغاز الطبيعي، كما أن مصر اطلقت برنامج ضخم للطاقة الجديدة والمتجددة بالنسبة للكهرباء ،إذ أن 22% من الطاقة المنتجة في مصر من المصادر المتجددة، وبحلول عام 2035 سنتقرب من 50 %".

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