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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رئيس الوزراء: مصر لديها نمو ملحوظ في مساحة الأراضي الزراعية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لديها نمو ملحوظ في مساحة الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن الحكومة لديها استراتيجية لتوفير السلع الأساسية.

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»، مساء الأحد،  إن الأزمة الروسية الأوكرانية كبيرة جدًا على مستوى العالم وهي الأسوأ على مدار الـ 100 عام الماضية والتي أعطت ملامح مهمة جدا لضرورة التكامل والشراكة بين الدول التي تربطها صلات وعلاقات قوية ومنها مصر والأردن والامارات في إطار التكامل وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع لشعوب هذه الدول ، مشيرا إلى أن مصر توفير السلع الأساسية التي يطلبها المواطن.

واستكمل رئيس الوزراء إن الرئيس السيسي أكد على وجود مخزون يكفي من السلع الأساسية من 4-6 أشهر، مشيرا إلى توفير السلع خلال الأزمة من السلع المتوافرة، مصر في هذه اللحظة لا يوجد بها أي نقص لأي سلعة والدولة المصرية حريصة على البعد الاجتماعي ولم تحمل المواطن الزيادة الحقيقة في الأسعار والحكومة استوعبت الجزء الأكبر من ارتفاع الأسعار لتخفيف الصدمة على المواطن المصري ".

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