الحكومة: لدينا البنية الأساسية لنقل الغاز الطبيعي لـ أوروبا| فيديو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت مركزا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»،:" لدينا البنية الأساسية لأعمال الإسالة ونقل الغاز لجيراننا وقارة أوروبا، كما نعمل مع أشقائنا الإماراتيين للتوسع في حقول الغاز الطبيعي وشبكات النقل والإسالة".

وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "وضعنا خطة لترشيد استخدام الغاز على المستوى المحلي ، وإعطاء الفرصة لتصدير أكبر كمية بداية من أكتوبر الماضي، لتحقيق نوع من التوازن في فاتورة الاستيراد للنفط".