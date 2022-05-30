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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الحكومة: لدينا البنية الأساسية لنقل الغاز الطبيعي لـ أوروبا| فيديو

الغاز الطبيعي
الغاز الطبيعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر أصبحت مركزا لإنتاج وتداول الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط.

وتابع مدبولي خلال لقائه مع فضائية «سكاي نيوز عربية»،:" لدينا البنية الأساسية لأعمال الإسالة ونقل الغاز لجيراننا وقارة أوروبا، كما نعمل مع أشقائنا الإماراتيين للتوسع في حقول الغاز الطبيعي وشبكات النقل والإسالة".

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وأضاف رئيس مجلس الوزراء: "وضعنا خطة لترشيد استخدام الغاز على المستوى المحلي ، وإعطاء الفرصة  لتصدير أكبر كمية بداية من أكتوبر الماضي، لتحقيق نوع من التوازن في فاتورة الاستيراد للنفط".

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