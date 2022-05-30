محافظ أسيوط: تطوير ميدان ومدخل مدينة الغنايم وإعادة تشغيل النافورة

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن قرب الانتهاء من أعمال تطوير منطقتي الميدان والمثلث بمدخل مدينة الغنايم لتكون متنفساً للمواطنين مع إعادة تشغيل النافورة عقب اعادة صيانتها وفقاً لخطة التطوير للمحافظة الموضوعة مسبقاً لافتاً إلى الجهود المبذولة للنهوض بمراكز وقرى المحافظة وقراها من خلال الخطط قصيرة وطويلة الأجل التي تم وضعها وذلك لتوفير كافة سبل الراحة والخدمة للمواطنين مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لاستكمال وتنفيذ أعمال التطوير والتجميل والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن تنفيذاً لرؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.



وقال خالد عويس رئيس مركز الغنايم أن الحديقة تم تطويرها حيث تم تنظيف الحديقة وتهذيب الحشائش وتقليم الأشجار وتركيب البلدورات والبرجولات والكراسي فضلاً عن تشغيل النافورة المتوقفة منذ عدة سنوات عقب الانتهاء من صيانتها بالاضافة إلى وضع وتركيب النجيل بمنطقة الميدان ومنطقة المثلث بمدخل المدينة بحيث يتم الانتهاء منها خلال الأيام القليلة القادمة لتظهر بشكل جمالي وتكون وجهة ملائمة بشكل لائق لمدخل المدينة ولتكون خطوة تضفي البهجة والفرح وتهيئة جو مناسب للأسر وتحقق واقع أفضل لأهالي المركز لافتاً إلى اهتمام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهاته المستمرة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة القطاعات وتحسين وتطوير الحدائق والمتنزهات لخدمة أهالي المركز مشيراً إلى استخدام معدات الحملة الميكانيكية للمركز وبالاستعانة بعمال الوحدة المحلية بالمركز ومسئولي القسم الزراعي وبمشاركة نائبي رئيس المركز تم تنفيذ حملات نظافة خلال الفترتين الصباحية والمسائية لرفع القمامة والمخلفات بصفة يومية ودورية من التجمعات وتمهيد وتسوية الطرق.

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