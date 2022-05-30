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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حكم صبغ الرجل شعره الأبيض لإخفاء علامة الشيب.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية

دار الإفتاء
دار الإفتاء

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بـ دار الإفتاء، إنه ينبغي للرجل تجنب صبغ شعره باللون الأسود الداكن الصريح، لإخفاء الشيب، منوهًا إلى أن هناك لونا آخر قاتما يمكن صبغه به.

وأضاف «ممدوح» خلال البث المباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، في إجابته عن سؤال: « «ما حُكم صبغ شعر الرجال باللون الأسود، لإخفاء الشيب؟»، أن صبغ الشعر باللون الأسود الصريح الداكن، يتجنبه الرجال، حيث إن بعض العلماء حرموه وآخرون أجازوه، مشيرًا إلى أنه خروجًا من هذا الخلاف يمكن تجنبه واستبداله بالبني القاتم، وهو على عكس النساء، فلهن صباغة شعورهن كيفما شئن من ألوان.

هل يجوز للرجل وضع الحناء على يديه للزينة 

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه لا يجوز للرجل وضع الحناء على يديه ورجليه بغرض الزينة، لأن هذا تشبه بالمرأة وأمر لا يليق بالرجال، أما إذا كان استخدامها بأمر الطبيب فيجوز للغرض الطبي.

وأضاف «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الحناء في اليد والقدم للرجل؟»، أن الحناء تضع للمرأة في يديها من باب الزينة والتجمل وتوضع ايضا في رأسها، لكن للرجل من باب التزين والتشبه بالنساء فهذا لا يجوز.

وأشار إلى أن استعمال المرأة للحناء بالنقش وبغيره من الزينة التي أباح الله تعالى للمرأة مباح شرعًا.

هل الصبغ بالحناء ينقض الوضوء 

قال الدكتور مجدي عاشور، المستشارالسابق  لمفتي الجمهورية، إن الشرع حدد نواقض الوضوء في خروج الريح أو التبول أو التبرز أو النوم وبالتالي فالحنة سواء كانت سوداء أو أي لون آخر لا تنقض الوضوء.

وأشار الى أنه يجب التوضيح هنا أن أي شيء يمنع وصول الماء لأعضاء الجسم ، ويجب إزالته قبل الوضوء ، والواقع أن الحنة لا تمنع وصول الماء للبشرة وبالتالي فهي لا تمنع الوضوء.

ح كم صبغ شعر الرجال هل يجوز للرجل وضع الحناء دار الإفتاء

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