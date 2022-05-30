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رئيس التحرير
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أخبار البلد

نائب وزير التنمية الاقتصادية البولندي: مصر شريك واعد وبوابتنا لأفريقيا والمناطق العربية

صدى البلد

شهد منتدى الأعمال المصري – البولندي، الذي أقيم بالقاهرة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتشريف الرئيس "أندريه دودا" رئيس جمهورية بولندا، عدة مداخلات، حيث أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في كلمتها، حرص الدولة المصرية على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع دولة بولندا على المستويين الثنائي ومتعدد الاطراف.

ورحب جيجوش بيرخو فيك، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا البولندي، في كلمته برجال الأعمال المصريين والبولنديين الذي حضروا اليوم لهذا المنتدى، مدفوعين بالرغبة الحقيقية في المشاركة وتحقيق التعاون، متمنياً ان يكون هذا المنتدى فرصة لتطوير التعاون المشترك بين البلدين.

كما شكر "جيجوش" الجهات الرسمية التي دعت لعقد هذا المنتدى من الجانبين المصري والبولندي، معتبراً انه يشكل مُبادرة للتعارف بين البلدين، وتبادل الرؤى حول الفرص المتاحة، لتحقيق التعاون المشترك، خاصة وأن هناك امكانيات كبيرة تستطيع ان يوفرها البلدان.

ولفت إلى أن بولندا عضو بالاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، ولديها نظام اقتصادي حديث ومتسارع، ومنفتحة على التعاون الدولي، كما تملك تطوراً في التقنيات الخضراء، ونظم إدارة المدن، والتي تمثل تحديات العالم الجديد.

وأضاف المسؤول البولندي أن بلاده تعتبر مصر شريك واعد، فهي بوابة نفاذ لقارة أفريقيا ومناطق عربية اخرى، مشيراً إلى أنهم يرون التطور الحاصل في مصر، لاسيما في العاصمة الإدارية الجديدة، التي كان له فرصة أن يزورها.

وأوضح أن زيارة الرئيس البولندي لمصر تركز على الملف الاقتصادي، حيث شهد المنتدى توقيع عدة اتفاقات للتعاون الاقتصادي بين مصر وبولندا.

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وزيرة التجارة والصناعة مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى التنمية الاقتصادية التعاون المشترك التجارة والصناعة

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