سيارة صينية من الطراز الفاخر .. هونشي H9 تخطف الأنظار من جديد |صور

استطاعت شركة هونشي الصينية أن تضع بصمتها المميزة وسط عمالقة تصنيع السيارات الفارهة، بعد أن كشفت النقاب عن نسختها الفريدة "هونشي H9"، والتي تنتمي إلى فئة المركبات الفاخرة، حيث تحمل بداخلها الكثير من التقنيات القوية، إلى جانب المظهر الخارجي الأنيق.

هونشي H9 تخطف الانظار من جديد

هونشي H9 تخطف الانظار من جديد

هونشي H9 تخطف الانظار من جديد

تظهر السيارة "هونشي H9" من الخارج بشبكات أمامية عملاقة ذات لمسات فضية لامعة، مع مصابيح حادة المظهر وحزمة من مصابيح الضباب، بالاضافة إلى جنوط رياضية متعددة الاضلاع، ومفهوم رباعي الابواب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية.

هونشي H9 تخطف الانظار من جديد

و تأتي السيارة "هونشي H9" بقياسات هيكلية بلغت 5.13 متر للطول الكلي، وبعرض يبلغ 1.9 متر، و 1.49 متر للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 3.06 متر، بالاضافة إلى بعض التقنيات مثل فتحة سقف بانوراما، وحساسات حركة أمامية وخلفية، ومقابض ابواب عصرية.

هونشي H9 تخطف الانظار من جديد

وتحتوي السيارة "هونشي H9" على نظام صوتي طراز BOSE مكون من 14 مكبر صوتي، وشاشات عرض داخلية، وخاصية الركن الذاتي، وشاحن لاسلكي، ومكيف هواء اوتوماتيكي متعدد المناطق، ومقاعد من الجلد الفاخر مع امكانية التحكم الكهربائي وتقنيات التدليك، إلى جانب تقنيات الحماية المميزة، وكاميرا 360 درجة، ومثبت سرعة، وخاصية رصد النقاط العمياء ومتابعة الحفاظ على المسارات.

هونشي H9 تخطف الانظار من جديد

وتستمد السيارة "هونشي H9" قوتها من محرك 2000 سي سي، بقوة 250 حصانا، و 380 نيوتن/متر من عزم الدوران، مدعوم بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية طراز DCT، بالاضافة إلى محرك اخر سداسي الاسطوانات سعة 3000 سي سي، يستطيع ضخ 281 حصانا، و 400 نيوتن/متر من عزم الدوران.