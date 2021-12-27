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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أبرز 5 سيارات SUV صينية موديل 2022 في السعودية | صور

صدى البلد

تألقت السيارات الصينية مؤخراً داخل الأسواق العربية بالعديد من الإصدارات القوية، من خلال مواصفات أفضل من أي وقتاً مضى، لتعلن عن نفسها كمنافس لا يستهان به أمام غيرها من الشركات الأخرى، خاصةً في السوق السعودي.

يقدم موقع “صدى البلد” الإخباري سعر و مواصفات أبرز 5 سيارات صينية من فئة الـ SUV موديلات 2022.

 

1- سيارة GAC GC4 موديل 2022

تستمد سيارة GAC GC4 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1500 سي سي، يولد قوة تصل إلى 166 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد يتألف من ستة سرعات، ويصل معدل استهلاكها للوقود إلى 16.1 كم/لتر.

أسعار سيارة GAC GC4 موديل 2022:

طراز GS يبلغ سعره 18.900 ريال سعودي.

طراز GB يبلغ سعره 19.800 ريال سعودي.

2- سيارة إنفينيتي QX55 موديل 2022

جاءت سيارة انفينيتي QX55 موديل 2022 على محرك ضغط متغير VC Turbo رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي، يولد قوة تصل إلى 268 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 380 نيوتن/متر، يتصل مع ناقل حركة أوتوماتيكي متغير يتألف من نوع CVT، وتبلغ قدرتها على التسارع من وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في خلال 4.5 ثانية، ويصل مدى سرعتها القصوى إلى 290 كيلومتر/ساعة.

أسعار سيارة انفينيتي QX55 موديل 2022:

طراز Luxe يبدأ من 46.500 دولار.

طراز Essential يبدأ من 51.600 دولار.

طراز Sensory يبدأ من 57.000 دولار.

3- سيارة جيلي أوكافانجو 2022

تعتمد أغلب سيارات جيلي  في الأسواق السعودية والخليجية بصفة عامة على محرك ثلاثي الأسطوانات ومن بينها سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022، حيث تأتي بسعة 1500 سي سي من تطوير شركة فولفو السويدية بالإضافة لمحرك كهربائي ينتج عملهم معاً قوة تصل الى 187 حصاناً، وعزم أقصى للدوران يصل الى 300 نيوتن/متر بنظام سحب أمامي للعجلات، وناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض، وتصل سرعتها القصوى إلى 190 كيلومتر في الساعة.

أسعار سيارة جيلي أوكافانجو موديل 2022 في السعودية:

طراز كومفورت ستاندر يبلغ 23.000 ريال سعودي.

طراز بريميوم يبلغ 25.000 ريال سعودي.

Full Option يبلغ 27.000 ريال سعودي.

4 - سيارة هونشي E-HS9 موديل 2022 

تعتمد سيارة هونشي E-HS9 موديل 2022 على قوة دفع كهربائية بالكامل من خلال زوج من المحركات الكهربائية بالكامل، يأتي المحرك الأول بقوة يولد قوة تصل الى 215 حصان، و عزم أقصى للدوران يصل إلى 350 نيوتن/متر حصرياً للعجلات الأمامية، بينما يأتي المحرك الثاني بقوة تصل الى 295 حصان و عزم أقصى للدوران يصل الى 420 نيوتن/متر حصرياً للعجلات الخلفية، ويبلغ مجموع المحركان معاً 510 حصان وعزم دوران 770 نيوتن/متر، ويتم تغذية المحركين بالطاقة من خلال بطارية بقدرة 92.4 كيلووات/ساعة.

تتراوح أسعار سيارة هونشي E-HS9 بين 67 ألف دولار حتى 77 ألف دولار.

5- سيارة هافال دارجو موديل 2022

تعتمد سيارة هافال دارجو موديل 2022 الجديدة كلياً على محرك V4 رباعي الأسطوانات بسعة 2000 سي سي يولد قوة تصل إلى 196 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 325 نيوتن/متر، وناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي المقبص ذو سبع سرعات.

ستتوفر سيارة هافال دارجو موديل 2022 بطرازين هما سبورت ودافنشر، ولم يتم الكشف عن السعر الرسمي حتى الآن.

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