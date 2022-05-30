فرج عامر يشارك فيديو اشتباك الأمن المغربي مع حسام غالي.. شاهد

شارك فرج عامر، مقطع فيديو لاشتبكات قوات الأمن المغربي مع حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، عبر تويتر.

وعلق: “اشتباك حسام غالي مع الأمن المغربي بسبب رفض الأخير دخول الخطيب إلى ساحة مركب محمد الخامس”.

وكان الأهلي قد حقق لقب البطولة في أخر نسختين بالفوز على الزمالك وكايز تشيفز الجنوب إفريقي ويرغب في حصد دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشر في تاريخه والثالثة تواليًا في مواجهته أمام الوداد.

ويسعى الوداد في الحصول على لقب دوري الأبطال للمرة الثالثة في تاريخه وإضافة بطولة قارية جديدة لخزائنه بعد التتويج بها اخر مرة في عام 2017 بعج انتصاره على الأهلي في النهائي.