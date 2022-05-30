صمت وترقب بين جماهير الأهلي لتحقيق التعادل والعودة للمباراة

ساد الصمت بين جماهير النادي الأهلي في شمال سيناء أثناء مشاهدة مباراة فريقهم مع فريق الوداد المغربي بعد إحراز الهدف الأول لصالح الوداد في ال١٥ من عمر المباراة في شوطها الأول.

ويرى أحمد عادل أن على لاعبي فريق الأهلي التركيز في المباراة وزيادة الضغط والوصول إلى منطقة ملعب الوداد، ومحاولة ضرب المرة من خارج منطقة ال١٨، ويمكن تحقيق التعادل والعودة إلى المباراة ، وحتي تصمت جماهير الوداد .

وقال على مدرب الأهلي أن يعدل من خطط اللعب والمتاجرة بالكرة حتي نهاية المباراة..كما تعودنا من لاعبي الأهلي لان المباراة لا تنتهي إلا بصافرة الحكم .



التركيز في المباراة

وتمنت دنيا عايش مشجعة لفريق الأهلي انها تشاهد المباراة وسط حضور الأسرة وجيرانها ، وقالت علي لاعبي الأهلي أن يحققوا التعادل، حتي يعود فريق الأهلي إلى المباراة من جديد.. وتري ضرورة ضغط لاعبي الأهلي علي لاعبي الوداد خاصة في منطقة نصف ملعب الوداد والسيطرة علي وسط الملعب .. مع قيام الأهلي بالهجوم والضغط علي مرمي الوداد لتسجيل هدف مبكر.

ويقول محمود صالح، إن الأمل مازال موجودا لدى لاعبي فريق النادي الاهلي الذي اعتاد على أن يلعب تحت ظروف صعبة في ان يحرز الهدف الأول وخاصة مع بداية الشوط الثاني، مع وجود لاعبين متميزين في الأداء البطولي علي مستوي القارة الأفريقية.

