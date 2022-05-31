اليوم.. الحكم على المتهم بهتك عرض 5 تلميذات في مدرسة بالمعادي

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم حكمها علي عامل مصعد بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، لاتهامه بارتكاب جريمة الاختطاف بالتحايل لـ 5 طفلات بالمدرسة التي يعمل بها وهتك عرضهن أثناء تواجدهن بدورة مياه المدرسة.

يصدر القرار برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين وعضوية المستشارين اشرف محمد عيسي و محمد محمد محيي الدين و كامل سمير كامل وامانة سر شريف محمد علي و محمد فاروق

اتهمت النيابة العامة " ع.م" 48 سنة، لأنه في عام 2021 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة وحال كونه من العاملين بإحدى المدارس للغات بمنطقة زهراء المعادى، عامل مصعد خطف بالتحايل المجني عليهن الأطفال كلا من :" س.ا"، و "خ.م"، و و" ف.م" و " ل.ا" و " ز.و" ، الطالبات في المدرسة بأن استدرجهن لدورة المياه مستغلا رغبتهن في قضاء حاجتهن بحيلة مساعدتهن فى ذلك مبعدا لهن عن أعين الرقباء عليهن قاصدا من ذلك ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام التالي.

وأضافت التحقيقات اقتران تلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان وهتك عرض المجنى عليهن الأطفال سالفى الذكر واللاتى لم يبلغن من العمر 12 عاما كاملة، وذلك بان تحسس مواضع عفتهن بعد قضائهن لحاجتهن، زاعما تطهيره لهن مستغلا صفته انفه البيان وكونه من المتولين ملاحظتهن.