هربا من الحر.. شواطئ الإسكندرية كاملة العدد..تعرف على أرخص مصيف في مصر

ألقت حرارة الجو بظلالها على شواطئ محافظة الاسكندرية، حيث امتلأت شواطئ الثغر بالمواطنين القادمين من المحافظات المجاورة، في العطلة الأسبوعية هربًا من حرارة الجو.

وشهدت شواطئ الاسكندرية ازدحامًا شديدًا، وأدت درجات الحرارة العالية إلى ازدحام الشواطئ، حيث هرع المصطافين والزوار إلى الشواطئ هربًا من الحر القائظ في البيوت والشوارع.

وتعتبر شواطئ عروس البحر، أفضل مقصد للإسكندرانية والمحافظات المجاورة، نظرًا لأنه لمصيف الاقتصادي الأول والذي يناسب كافة فئات المواطنين.

وأكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى بشواطئ الإسكندرية، لاستقبال مواطني وزائري الشواطئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، مشدداً على جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة برئاسة اللواء جمال رشاد، لتكثيف حملات الرقابة بشواطئ الإسكندرية على مدار اليوم لمنع أي تجاوزات أو مخالفات وتوقيع غرامة فورية على المخالفين.

وقال اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الاسكندرية وفى تصريحات لصدى البلد، إن شواطئ الإسكندرية تجري رقابة مشددة على جميع شواطئ الإسكندرية للتأكد من تحقيق الأمن للمواطنين ومنع أية أعمال لإثارة الشغب والخروج عن القانون وكافة مظاهر التسيب على الشواطئ، فضلاً عن منع الإكراميات، من أجل الوصول بشواطئ آمنة تمامًا لاستقبال الأسر والعائلات، حتى تصبح الإسكندرية شواطئ استجمام وقضاء الأوقات الطيبة.

وأعلنت الإدارة المركزية للسياحة و المصايف بالإسكندرية، تثبيت أسعار دخول الشواطئ هذا العام، وعدم زيادة أسعار دخول الشواطئ عن أسعار موسم الصيف الماضى؟

ويوجد بالمحافظة شاطئين مجانيين بالكامل هما شاطئ المندرة المجاني، وشاطئ الأنفوشي المجاني وذلك للمرة الأولى منذ سنوات طويلة.

وجاءت أسعار دخول الشواطئ العامة وعددها 6 شواطئ برسوم دخول 5 جنيه للفرد شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، وللحصول على كرسى إضافى بقيمة 2 جنيه وللشمسية 3 جنيه، بينما جاءت أسعار شواطئ "الخدمة لمن يطلبها" وعددها 29 شاطئا ، برسم دخول 10 جنيهات شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس .

وجاءت الشواطئ المميزة وعددها 21 شاطئا، برسم دخول 15 جنيها للفرد شامل الحصول على كرسى و شمسية لكل 4 أفراد و استعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، بينما أسعار الشواطئ السياحية وعددها 3 شواطئ بسعر دخول 25 جنيها شامل الحصول على كرسى وشمسية لكل 4 أفراد واستعمال دورات المياه ووحدات خلع الملابس، باستثناء شاطئ شط اسكندرية بنطاق حى العجمى سعر تذكرة الدخول 20 جنيها للفرد.