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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. رد فعل بسمة وهبة بعد هدف الوداد الثاني في الأهلي

بسمة وهبة
بسمة وهبة

ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، بقميص النادي الأهلي، في حلقة اليوم من برنامج «90 دقيقة»، الذي يعرض على قناة المحور«، من أجل دعم المارد الأحمر.

 

كما ظهرت الإعلامية بسمة وهبة، وهي متأثرة بالهدف الثاني  لنادي الوداد المغربي، في مرمي الأهلي خلال المباراة التي انتهت بخسارة الأحمر بثنائية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الإثنين، على ملعب محمد الخامس فى مدينة الدار البيضاء المغربية بنهائي دوري ابطال افريقيا.

 

وأكدت أن المباراة كان يجب أن تُلعب على ملعب محايد، إذ أصر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في المغرب، وأصدر الأهلي عدة بيانات حتى تتحقق العدالة الكروية، ولكن «لا حياة لمن تنادي»، ولم يرد الكاف على اتصالات الأهلي، ورغم ذلك، فوجئ الأهلي بعدم وجود جمهور له حيث حصل على 2500 تذكرة.

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