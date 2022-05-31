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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بصورة صباحية.. أحمد مجدي يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

صدى البلد

نشر الفنان أحمد مجدى صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر أحمد مجدي بصورة سيلفي بملابس رياضية، مما حاز على إعجاب متابعيه.

 

يذكر أن وجه الفنان أحمد مجدي الشكر للفنان محمد رمضان والمؤلف محمد ياسين والفنان محمد سعد لمشاركتهم معه مسلسل "المشوار" والذي عرض في رمضان ٢٠٢٢.

وتحدث الفنان أحمد مجدي لصدى البلد عن سبب المشكلة التي واجهت المسلسل من وجهة نظره وهي عدم اكتمال كتابة المسلسل بشكل كامل، قائلا: "زي أي مشكلة بتواجه عمل كبير أن المسلسل مبيكونش مكتوب بشكل كامل فالتحديات دايما بتزيد في عمل إنتاجه صعب زي ده كانت أظن أن عدم اكتمال السيناريو صعب جدًا علي الإخراج وعلي الإنتاج".

وعبر أيضاً عن سعادته بالدور الذي قدمه في المشوار وأنه كان تحدياً بالنسبة له لتشابه بالدور الذي قدمه العام الماضي قائلاً: "إن انا يجيلي دور شبه دور السنة اللي فاتت شيء قلقني جدا لكن أنا كنت براهن لأن الدور اللي كنت عمله السنة اللي فاتت الظابط في السيتينات كانت شخصية ليها أبعاد سياسية واجتماعية أما السنادي أنا بقدم شخصيه معاصره وده اللي حمسني جدا".

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