ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “الوداد في حالة فنية سيئة.. الأهلي أفضل تسويقيا من الوداد بفارق كبير، ولا أحد يتحدث لي عن الملعب، وعن تلك الأمور" .



وواصل: “الأهلي لا يستحق حصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ومن بداية مشوار الفريق”.



وتابع: “الوداد قيمته التسويقية 14 مليون يورو، والأهلي 31 مليون يورو أكثر من الضعف، ومن الطبيعي فوز الأهلي حتى لو بتلعب وسط جمهور الوداد”.



وختم حديثه قائلا: "أليو ديانج 3.5 مليون يورو قيمته أكثر من ثلاثة أضعاف أغلى لاعب في الوداد"