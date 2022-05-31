عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

صدى البلد

 

أكد أحمد حسام ميدو أن الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.


قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: “الوداد في حالة فنية سيئة.. الأهلي أفضل تسويقيا من الوداد بفارق كبير، ولا أحد يتحدث لي عن الملعب، وعن تلك الأمور" .


وواصل: “الأهلي لا يستحق حصد لقب دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم، ومن بداية مشوار الفريق”.


وتابع: “الوداد قيمته التسويقية 14 مليون يورو، والأهلي 31 مليون يورو أكثر من الضعف، ومن الطبيعي فوز الأهلي حتى لو بتلعب وسط جمهور الوداد”.


وختم حديثه قائلا: "أليو ديانج 3.5 مليون يورو قيمته أكثر من ثلاثة أضعاف أغلى لاعب في الوداد"

دوري ابطال افريقيا ميدو احمد حسام ميدو الأهلى اليو ديانج الوداد القيمة التسويقية دورى أبطال إفريقيا التتويج بدوري أبطال أفريقيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

نتيجة 3 إعدادي 2022 الآن في المحافظات.. لينك النتيجة برقم الجلوس والاسم

هبوط شديد لأول مرة منذ شهور.. تعرف على سعر الذهب اليوم الثلاثاء 31 مايو

مشاهدة مباراة الأهلي والوداد بث مباشر في نهائي دوري أبطال إفريقيا (تحديث)

بالأسماء .. استبعاد 11 لاعبًا من منتخب مصر بينهم رمضان صبحي

ليس عدلًا.. رسالة نارية من الخطيب لرئيسي فيفا والكاف| فيديو

وديت ولادك للجنة يا محمد.. أم تقتل أبناءها ذبحا بالدقهلية

بالرقم القومي.. اعرف نتيجة الحج السياحي 2022

موضوعات متعلقة

ميدو: اللاعيبة كانوا بيستخبوا في الملعب أمام الوداد وطاهر والشحات ماعملوش حاجة

ترشيحاتنا

ميدو: المغرب صدر لإدارة الأهلي مشكلة التذاكر وشتتهم وأصبح تركيزهم خارج الملعب|فيديو

البنك المركزي: 754.33 مليار جنيه حجم النقد المتداول خارج خزائن الجهاز المصرفي

ميدو: الأهلي لا يستحق التتويج بدوري أبطال أفريقيا |فيديو

الحرس الثوري الإيراني ينشر لأول مرة فيديو استيلائه على ناقلتي النفط اليونانيتين

امتحان الفرصة الثانية للأول والثاني الثانوي | الطلاب يمتحنون اللغة الأجنبية الآن

أسعار فئات هوندا سيتي موديل 2022 بالسوق المصري .. صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غضب عارم بعد حظر ارتداء الحجاب للمسلمات داخل جامعة في الهند

عريس يضع ثعبانًا ضخما حول رقبة عروسه في حفل زفاف بالهند.. شاهد

الصحة العالمية: التفشي المفاجئ لمرض جدري القرود مصدره غير معروف

صدمة للأطباء.. اكتشاف جنين داخل بطن رضيع عمره 40 يوما في الهند

فيديو

تفاصيل أزمة سلاف فواخرجي وكاريس بشار.. فيديو جراف

زائر يفسد مظهر لوحة الموناليزا في متحف اللوفر..ما القصة| فيديوجراف

لمنع التجار من احتكاره ورفع سعره.. التموين تتجه لتطبيق منظومة القمح على محصول الأرز "فيديوجراف"

مات ومعاه الحقيقة .. مدير مكتب سمير صبري ينهي الجدل حول ابن الفنان الراحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

محمد شعبان

ذهب في قرى مصر

كريمة أبو العينين

صباحك يابلد

إلهام أبو الفتح

المفتي في أوكسفورد

اﻟﻤﺰﻳﺪ