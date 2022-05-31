أورام مطروح وطوارئ قنا.. صحة الشيوخ تفتح ملفات عاجلة مع مسئولي الصحة

عقدت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، مع مسئولي وزارة الصحة، حيث تم التطرق إلى عدة ملفات تهم المواطن بمحافظات الدقهلية وقنا ومطروح.



وأكد الدكتور محمد جزر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أنه سيتم استكمال الاعمال الإنشائية والطبية بمستشفي طلخا المركزي، والذي يخدم قرابة ٧٠٠ ألف مواطن وتم توقف العمل به منذ سنوات.



ومن جانبه قال شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، ومسئولي إدارة التخطيط بوزارة الصحة، إن المستشفي تم إداراجها بالخطة المالية، وسيتم البدء الفوري بالعمل لتسد القصور في الخدمة بهذه المنطقة، بالإضافة إلى أنه سوف تقوم لجنة الصحة من خلال نواب المحافظة بمتابعة ما سيتم انجازه خلال الفترة المقبلة.



كما تم مناقشة أمر مستشفى طوارئ حميات قنا، بناءً علي الاقتراح بالرغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر.

حيث أكد راجي تواضرس وكيل وزارة الصحة بقنا و حازم عمر نائب محافظ قنا، عدم الممانعة في ذلك، وتم التوافق على تشكيل لجنة من إدارات الطب العلاجي والرعاية الحرجة بالوزارة ومديرية الصحة بقنا، ورفع تقرير للجنة الصحة لتحديد المعوقات والبدء في العمل في هذا الملف الهام.



وناقشت اللجنة أيضاً معاناة مرضي الأورام بمطروح؛ لعدم وجود مركز أورام متخصص بالمحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح ومسئولي المحافظة، إن المحافظ أمر بتخصيص قطعة أرض لهذا الغرض.



وأفاد مسئولي وزارة الصحة بوضع هذا المركز في الخطة المالية لرفع معاناة مرضي أورام مطروح من السفر إلى محافظة الإسكندرية للعلاج الإشعاعي حيث أوصت اللجنة بمتابعة هذا الملف مع الجهات التنفيذية وطالبت بتقرير دوري للمتابعة.