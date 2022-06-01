أخبار التوك شو| لا وجود لجدري القرود في مصر.. ومحمد فضل ردًا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه.. ومطالب بحوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم على توريد القمح.. وسمير صبري لم يتزوج من هذه الفنانة

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها :

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن الرئيس البولندي كان في زيارة قصيرة إلى مصر، مؤكدا أنه مع وجوده استقبلنا اليوم أول طائرة بولندية قادمة إلى مصر بعد توقف 8 سنوات.

قال اللواء محمد رضا داوود، رئيس إحدى شركات السياحة المنظمة لسفر جمهور الأهلي للمغرب، إنه ليس لهم علاقة بتقسيط رحلات جمهور الأهلي للمغرب.

قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، إن هناك 7 مراكب محملة بالقمح قادمة من الخارج، ستصل بداية من الأسبوع الأول لشهر يونيو.

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بتسهيل إجراءات توريد القمح، مؤكدًا أن هناك بعض التجار يذهبون للمزارع ويقعدون الفلاح بدفع ألف جنيه مقابل الأردب؛ بينما سعر الأردب للتوريد الحكومي 865 جنيهًا.

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ستشهده البلاد بدء من غد الأربعاء، حيث ستنخفض درجة الحرارة ٣ درجات لتصل ل٣٤ درجة على محافظة القاهرة، مضيفة أن

البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

عبر محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن عميق حزنه لخسارة النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢ وتتويج نادي الوداد المغربي بالبطولة.

الدولة مبتهزرش.. أحمد موسى: قطع المياه والكهرباء عن27 قرية سياحية بالساحل الشمالي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حمل عدة رسائل؛ منها توجيهه لمحافظ مطروح بقطع الكهرباء عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي؛ بسبب وجود مستحقات مالية عليهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الطريق الدولي الساحلي، منذ العام الماضي.

طالب الاعلامي تامر أمين، رحيل لاعب النادي الأهلي محمد هاني، من النادي الأهلي، مؤكدا انه احد اهم اسباب خسارة النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢.

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين: "إن جدري القرود غير موجود في مصر، ولكن علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع دخوله إلى مصر".

علقت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار، على ما نشر بأن الفنان الراحل سمير صبري له ابن من فنانة شهيرة، وقالت إنها تشعر بالحرج أثناء الحديث عن هذا الموضوع، كون الفنان الراحل كان يرفض الحديث فى أشياء مثل هذا الأمر.