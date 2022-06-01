عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| لا وجود لجدري القرود في مصر.. ومحمد فضل ردًا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه.. ومطالب بحوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم على توريد القمح.. وسمير صبري لم يتزوج من هذه الفنانة

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة التي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها : 

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والأثار، إن الرئيس البولندي كان في زيارة قصيرة إلى مصر، مؤكدا أنه مع وجوده  استقبلنا اليوم أول طائرة بولندية قادمة إلى مصر بعد توقف 8 سنوات.

قال اللواء محمد رضا داوود، رئيس إحدى شركات السياحة المنظمة لسفر جمهور الأهلي للمغرب، إنه ليس لهم علاقة بتقسيط رحلات جمهور الأهلي للمغرب.

قال الدكتور ياسر توفيق، رئيس قطاع الاستلام والتخزين بالقابضة للصوامع، إن هناك 7 مراكب محملة بالقمح قادمة من الخارج، ستصل بداية من الأسبوع الأول لشهر يونيو.

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بتسهيل إجراءات توريد القمح، مؤكدًا أن هناك بعض التجار يذهبون للمزارع ويقعدون الفلاح بدفع ألف جنيه مقابل الأردب؛ بينما سعر الأردب للتوريد الحكومي  865 جنيهًا.

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ستشهده البلاد بدء من غد الأربعاء، حيث ستنخفض درجة الحرارة ٣ درجات لتصل ل٣٤ درجة على محافظة القاهرة، مضيفة أن
البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.  

عبر محمد فضل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، عن عميق حزنه لخسارة النادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢ وتتويج نادي الوداد المغربي بالبطولة.

 

الدولة مبتهزرش.. أحمد موسى: قطع المياه والكهرباء عن27 قرية سياحية بالساحل الشمالي

قال الإعلامي أحمد موسى، إن اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، حمل عدة رسائل؛ منها توجيهه لمحافظ مطروح بقطع الكهرباء عن 27 قرية سياحية في الساحل الشمالي؛ بسبب وجود مستحقات مالية عليهم، مؤكدًا أن الرئيس السيسي وجه بتطوير الطريق الدولي الساحلي، منذ العام الماضي.

طالب الاعلامي تامر أمين، رحيل لاعب النادي الأهلي محمد هاني، من النادي الأهلي، مؤكدا انه احد اهم اسباب خسارة النادي الأهلي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ٢٠٢٢.

قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين: "إن جدري القرود غير موجود في مصر، ولكن علينا اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الاستباقية لمنع دخوله إلى مصر".

علقت الكاتبة الصحفية شهيرة النجار، على ما نشر بأن الفنان الراحل سمير صبري له ابن من فنانة شهيرة، وقالت إنها تشعر بالحرج أثناء الحديث عن هذا الموضوع، كون الفنان الراحل كان يرفض الحديث فى أشياء مثل هذا الأمر.

الكهرباء الصحة محافظة القاهرة وزير السياحة منتخب الأهلى السياحة اخبار التوك شو وزراء منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

محمد فضل ردا على فوزي لقجع: بطولات الأهلي بعرقه

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

ترشيحاتنا

والد آميري ضحية مدرسة تكساس لصدى البلد: تغيبت 7 ساعات قبل قتلها.. صور

ميدو بعد انتقاده مستوى لاعبي الأهلي: ردود فعل الجمهور أثلجت صدري|فيدبو

الاتحاد المغربي: الخطيب رفض الجلوس في المقعد المخصص له

الاتحاد المغربي: تصريحات فوزي لقجع المنتشرة غير صحيحة

تدشين الجيل الرابع من جيلي إمجراند رسمياً في السوق السعودي

السجن والتعويض عن الخسائر لمعطل المواصلات وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

أحمد نجم

أناقة الجلباب الصعيدي

اﻟﻤﺰﻳﺪ