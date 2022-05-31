الأرصاد: انخفاض 3 درجات في الحرارة بدءاً من الغد.. شاهد

كشفت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هناك انخفاضا ستشهده البلاد بدء من غد الأربعاء، حيث ستنخفض درجة الحرارة ٣ درجات لتصل ل٣٤ درجة على محافظة القاهرة، مضيفة أن

البلاد تتأثر بإمتداد منخفض السودان الذى يعمل على رفع درجات الحرارة، لتسود أجواء شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد حارة على السواحل الشمالية.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور مقدمة برنامج "مصر جديدة"، الذي يبث على قناة Etc، مساء اليوم الثلاثاء، أن التقلبات الجوية التي شهدتها مصر خلال الأسابيع الماضية، طبيعية بسبب فصل الربيع، المعروف بالتقلبات الجوية الحادة والسريعة والتباين الكبير بين درجات الحرارة خلال ساعات النهار وساعات الليل، خاصة أن نشاط الرياح يساعد على الشعور بالأجواء الباردة.

وتوقعت الدكتور منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يكون فصل الصيف المقبل شبيها بصيف العام الماضي، متابعة أنه من الوارد حدوث ارتفاع درجات الحرارة بحيث تكون أعلى من المعتاد بدرجة إلى درجتين.