هطبطب عليهم.. أحمد موسى يطالب بحوافز إضافية للمزارعين لتشجيعهم على توريد القمح

طالب الإعلامي أحمد موسى، الحكومة بتسهيل إجراءات توريد القمح، مؤكدًا أن هناك بعض التجار يذهبون للمزارع ويقعدون الفلاح بدفع ألف جنيه مقابل الأردب؛ بينما سعر الأردب للتوريد الحكومي 865 جنيهًا.

وناشد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، الحكومة بتزويد الحوافز للفلاحين من أجل توريد القمح «مش عارف الحافز إيه هو؛ بس نفكر فيه»، لافتًا إلى أن فدان القمح في المنيا ورّد 29 أردبا .

وأشاد أحمد موسى، بتوريد القمح للحكومة من قبل الفلاحين، وكذلك المشروعات التي قامت بها الدولة مثل مشروع مستقبل مصر، مؤكدًا أن المزارع الذي سيجد 100 جنيه زيادة في سعر توريد أردب القمح؛ سيعطي القمح للتجار بدلاً من الحكومة.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن هناك تصويرًا جويًا يحدد المساحات المنزرعة قمح على مستوى الجمهورية «ويمكن معرفة عدد أطنان القمح التي تم تحصيلها في الصوامع»، مؤكدًا أن هذا الأمر يمكن من خلاله معرفة بقية كمية القمح المطلوب توريدها بكل محافظة حتى نهاية الموسم.

وأشار موسى إلى أن مصر لا يوجد بها أزمة قمح أو خبز «وبنعمل صوامع علشان نخزن 5 مليون طن قمح زيادة»، مؤكدًا أن الدولة رفعت سعر توريد القمح وأتمنى الدولة يكون لديها حزم تحفيزية أخرى لتوريد القمح»، مؤكدًا أن الأمن الغذائي أهم قضية في العالم حاليًا «وممكن أروح للمزارع لحد بيته؛ أنا عاوز القمح».

وأكد أحمد موسى، أن توافر الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يوفر العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة منح المزارعين الذين وردوا القمح والذين لم يوردوا، حتى الآن، حوافز إضافية لتشجيعهم على توريد القمح «والموضوع ده بالنسبة لنا أهم حدث وأهم ملف».

وقال موسى: «أنا هطبطب عليهم (المزارعين)، ومستعد أقول لكل واحد عنده أردب قمح بلدك محتجاله السنة دي»، لافتًا إلى أن مصر في حاجة لكميات القمح بسبب الأزمة التي يمر بها العالم حاليًا «أوروبا بتتكلم مع الرئيس السيسي علشان الأمن الغذائي الأوروبي وأهم حاجة الاكتفاء الذاتي لينا الأول».