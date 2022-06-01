عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نادال يفسر تأثره عقب إطاحته بديوكوفيتش في ربع نهائي رولان جاروس للتنس

صدى البلد

أكد الإسباني رافائيل نادال إنه "متأثر" بفوزه على نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس، واعتبر أنه كان مسيطرا لوقت أطول من منافسه الصربي أثناء المباراة.

وعقب الإطاحة بالمصنف الأول عالميا، بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 (7-4)، قال اللاعب الملقب ب"ملك" الأراضي الترابية، "إذا نظرنا إلى الساعات الأربع التي امتدت على مدارها المباراة، أعتقد أنني كنت مهيمنا أكثر منه لوقت أكبر".

وأكد المصنف الخامس عالميا، "لقد كانت أفضل مباراة قدمتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولكن بسبب قلة اللعب على هذا المستوى، خسرت المجموعة الثانية".

وأضاف أن "اللعب الجيد والمحافظة على القوة الذهنية والبدنية هي عادة، وخلال الأشهر الثلاثة ونصف الماضية لم أتمكن من التدرب أو المنافسة على ذلك، وهذا هو السبب في أن هذا الانتصار يمثل قيمة أكبر بالنسبة لي".

وأوضح اللاعب الأكثر تتويجا ببطولات جراند سلام في تاريخ تنس الرجال (21 لقبا) "في المجموعة الثالثة قدمت مستوى جيدا، وفي المجموعة الرابعة لم أفقد الأمل".

واعتبر "الماتادور" الانتصار الذي حققه على ديوكوفيتش "مميزا للغاية" وعزا المستوى العالي الذي قدمه إلى حقيقة أنه واجه منافسه الصربي على الحلبة التي حقق أعظم النجاحات على أرضها، حيث يحظى في خزانته ب13 لقبا في رولان جاروس.

كما فسر نادال تأثره بدعم الجمهور في رولان جاروس، وقال "هم يعلمون أنها بالنسبة لي أهم بطولة في مسيرتي... إنهم يقدرون الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات لأقدم كل شيء هنا، هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأمر مؤثر للغاية".

وعقب تخطي "إعصار" ديوكوفيتش، سينافس اللاعب الإسباني على مقعد في نهائي بطولته المفضلة، عندما يواجه الألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي.

نادال المجموعة الثانية جراند سلام نوفاك ديوكوفيتش رافائيل نادال ديوكوفيتش رولان جاروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

زيادة جديدة فى أسعار الكهرباء.. الشهر المقبل

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

هبوط حاد.. سعر الذهب يسجل أقل قيمة منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية

مفاجأة.. مانشستر سيتي يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

أول رد من فوزي لقجع بعد هجوم الصحف الجزائرية عقب تصريحاته

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 1-6-2022

ترشيحاتنا

ذبحتهم بسبب الاكتئاب .. تفاصيل معاناة قاتلة أطفالها من مرض خطير

وزيرة الهجرة تكرم هاني عازر لجهوده في الإعداد لمؤتمر مصر تستطيع بالصناعة

شكري يلتقي المفوض الأوروبي للجوار لبحث تعزيز الشراكة بين القاهرة وبروكسل|صور

محمد صلاح يصل القاهرة مساء اليوم للانضمام لمعسكر المنتخب الوطني

خالد الغندور يعلن شرطا وحيدا لعودة ساسي للزمالك.. تفاصيل

بدء صرف مقررات تموين يونيو لـ 64 مليون مواطن.. قائمة أسعار السلع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرملة أسامة أنور عكاشة.. من هي الفنانة عبير منير وكيف رثت زوجها؟

دعاء بـ نار جهنم.. ضجة على السوشيال ميديا بسبب عبير صبري

سره دفن معه.. هل أخفى سمير صبري أبناءه عن الإعلام؟ وسماح أنور: ابو ابني مات

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

فيديو

فوزي لقجع يثير الجدل.. الأهلي وميدو يفتحان النار على الاتحاد المغربي "فيديوجراف"

نكتة بايخة.. زواج نرمين الفقي يثير الجدل في الوسط الفنى

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ