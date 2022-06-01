نادال يفسر تأثره عقب إطاحته بديوكوفيتش في ربع نهائي رولان جاروس للتنس

أكد الإسباني رافائيل نادال إنه "متأثر" بفوزه على نوفاك ديوكوفيتش في ربع نهائي رولان جاروس، ثاني البطولات الأربع الكبرى في موسم التنس، واعتبر أنه كان مسيطرا لوقت أطول من منافسه الصربي أثناء المباراة.

وعقب الإطاحة بالمصنف الأول عالميا، بنتيجة 6-2 و4-6 و6-2 و7-6 (7-4)، قال اللاعب الملقب ب"ملك" الأراضي الترابية، "إذا نظرنا إلى الساعات الأربع التي امتدت على مدارها المباراة، أعتقد أنني كنت مهيمنا أكثر منه لوقت أكبر".

وأكد المصنف الخامس عالميا، "لقد كانت أفضل مباراة قدمتها خلال الأشهر الأربعة الماضية، ولكن بسبب قلة اللعب على هذا المستوى، خسرت المجموعة الثانية".

وأضاف أن "اللعب الجيد والمحافظة على القوة الذهنية والبدنية هي عادة، وخلال الأشهر الثلاثة ونصف الماضية لم أتمكن من التدرب أو المنافسة على ذلك، وهذا هو السبب في أن هذا الانتصار يمثل قيمة أكبر بالنسبة لي".

وأوضح اللاعب الأكثر تتويجا ببطولات جراند سلام في تاريخ تنس الرجال (21 لقبا) "في المجموعة الثالثة قدمت مستوى جيدا، وفي المجموعة الرابعة لم أفقد الأمل".

واعتبر "الماتادور" الانتصار الذي حققه على ديوكوفيتش "مميزا للغاية" وعزا المستوى العالي الذي قدمه إلى حقيقة أنه واجه منافسه الصربي على الحلبة التي حقق أعظم النجاحات على أرضها، حيث يحظى في خزانته ب13 لقبا في رولان جاروس.

كما فسر نادال تأثره بدعم الجمهور في رولان جاروس، وقال "هم يعلمون أنها بالنسبة لي أهم بطولة في مسيرتي... إنهم يقدرون الجهد الذي بذلته طوال هذه السنوات لأقدم كل شيء هنا، هذا يعني الكثير بالنسبة لي وأمر مؤثر للغاية".

وعقب تخطي "إعصار" ديوكوفيتش، سينافس اللاعب الإسباني على مقعد في نهائي بطولته المفضلة، عندما يواجه الألماني ألكسندر زفيريف في نصف النهائي.