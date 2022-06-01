برلماني: واثقون في قدرة القيادة السياسية لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية

اعتبر النائب عاطف عثمان كعربان، عضو مجلس النواب، توجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتعليمات الرئيس السيسي، بالتعامل بحسم في قضية توريد الأقماح والتصدي للمخالفين، أو من يقومون بتخزينه في منازلهم، بأنها تعبير عن أولوية قصوى للدولة، في مجال تعزيز الأمن الغذائي لملايين المصريين.

ونوه كعربان، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين اليوم، بالتحركات الجادة من جانب الدولة، في موضوع توريد القمح، وتسلم ما يزيد عن 3.3 مليون طن حتى الآن منذ بدء موسم التوريد.

وأشار عضو النواب، إلى أهمية التوجيهات الصادرة من وزير التنمية المحلية للمحافظين، بأهمية المتابعة المستمرة على مدار اليوم، لمنظومة توريد الأقماح، والعمل على تذليل كافة المعوقات والمشكلات، التي تواجه عملية التوريد. فملف توريد القمح على رأس الملفات الاقتصادية الآن، بتكليفات الرئيس السيسي، وهناك جهود متواصلة لحث المزارعين على توريد الأقماح للوصول إلى الكميات المستهدفة.

واختتم، النائب عاطف كعربان بقوله: تتمتع مصر بمزايا اقتصادية وزراعية عدة، منها التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح، وإنشاء الصوامع القادرة على استيعاب ملايين الأطنان، مشددا: على ثقته بقدرة القيادة السياسية، في عبور الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة وتوقف سلاسل التوريد والإمداد.