سكرتير محافظ مطروح يستعرض مطالب المحافظة امام وفد البرلمان

استعرض اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح، "مطالب "محافظة مطروح، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب.

جاء ذلك على هامش لقاء اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، ولجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد واعضاء اللجنة؛ وذلك لمناقشة وبحث طلبات أهالي مطروح، بمكتبة مصر العامة.

وجاءت مطالب محافظة مطروح، إنشاء طريق خرساني للسيارات ذات الحمولة الثقيلة بطريق مطروح السلوم بطول ٢٢٠ كم بتكلفة 3 مليار جنية تقريبًا؛ لاطالة العمر الافتراضي للطريق الأسفلتي وتحصيل رسوم على الأوزان.

وكذلك سرعة الانتهاء من تنفيذ ميناء السلوم البرى نظرا لكثرة الشكوى من طول فترة الإنتظار وتاخر الاجراءات مع سرعة تنفيذ الطريق البديل، وإنشاء كوبرى على شكل حرف U بالشارع الرئيسي شرق مزلقان وسط مدينة العلمين بديلا عن الكوبرى الطولى، مع إستكمال الهيكل الإداري لمديرية الطرق و دعمها بالكوادر الفنية اللازمة.

واستقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح اليوم الأربعاء أعضاء لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب اللواء علاء عابد والوفد المرافق.

وتقوم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد واعضاء اللجنة بزيارة لمحافظة مطروح تطلع فيها على أهم مشروعات النقل والمواصلات بالمحافظة من اقامة عدد من الطرق القومية والرئيسية وبين مدن المحافظة بالاضافة الى تفقد منفذ السلوم البرى وتطويره.

وكذلك استعراض اهم جهود المحافظة في رفع كفاءة ومد وإقامة مزيد من الطرق ومناقشة اهم المشكلات والعقبات ومطالب المحافظة لحلها مع العمل على المشاركة في تحقيق مزيد من الخدمات للمواطنين في قطاع النقل والمواصلات.

وبدء وفد اللجنة أولى جولاته بتفقد منفذ السلوم البرى، لمتابعة اعمال التطوير الجارية حاليا لتحقيق مزيد من تيسير حركة السفر والتنقلات بين مصر وليبيا ودول شمال أفريقيا، ثم توجه إلى طريق السلوم - مطروح.

ويضم الوفد البرلمانى، برئاسة النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، النائب محمود الضبع، وكيل اللجنة، والنائب سيد عوض، أمين سر اللجنة، والنائب خالد تامر طايع، والنائب حسام عاشور، والنائب إمام منصور، والنائب حمدى عبد الوهاب، والنائب كمال أبو جليل، والنائب رزق راغب، والنائب محمد زين الدين، والنائب حسين تاعب.