رئيس رابطة تجار السيارات: كل المعارض ملتزمة بقرارات جهاز حماية المستهلك

قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن كل المعارض ملتزمة بقرارات جهاز حماية المستهلك، لافتاً إلى ان غرامات مخالفة قواعد السوق تصل إلى 2 مليون جنية.

وأضاف “أبو المجد”، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج من مصر، على قناة سى بى سى، أنه يتم تسليم السيارات للحاجزين قبل 12 إبريل بسعرهم القديم.

وأشار رئيس رابطة تجار السيارات، إلى أن الأسعار ارتفعت فى كل دول العالم، و لن تتراجع قبل 6 أشهر.

وفى نفس السياق، قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن مصانع الاتحاد الأوروبي، وخاصة مصانع السيارات، متأثرة بأزمة الغاز الروسي، مؤكدًا أن الفترة المقبلة صعبة جدًا على تجار السيارات والمستهلكين.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، يوجد زيادة حقيقية في أسعار السيارات، خلال الفترة الماضية من 15 إلى 20%، مؤكدًا أن رئيس الرقابة الصناعية تدخل لحل أزمة سيارات في شركة كبيرة، والقرارات التي اتخذت تسببت في قلة المعروض من السيارات.

ولفت إلى أنه يجب اتخاذ حزمة قرارات لزيادة المعروض؛ وبالتالي قلة أسعار السيارات «قلة المعروض هتساعد على تفاقم الأزمة»، مشيرًا إلى أن مصر «متغرقة عربيات صيني وكوري وهما خارج اتفاقيات الإعفاء الجمركي».