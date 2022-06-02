تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات و المدارس الرسمية المتميزة

ومن جانبه تواصل موقع صدى البلد مع عدد من المدارس الرسمية لمعرفة الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال في المدارس الرسمية للغات و المدارس الرسمية المتميزة

وأعلنت المدارس الرسمية أن الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الاطفال في المدارس الرسمية للغات و المدارس الرسمية المتميزة تتمثل في :

استمارة التقديم الإلكتروني يتم طبعها واحضارها

عدد ٨ صور شخصية

أصل شهادة الميلاد كمبيوتر +٣صور منها

صورة بطاقة الأب والأم وتكون سارية.

وصل ماء او كهرباء باسم الأب أو الجد للأب.

او صورة عقد ايجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

او صورة عقد ايجار موثق بتاريخ عام سابق مع إحضار الأصل للاطلاع عليه. ختم البطاقة الصحية الموجودة في ملف التقديم وإحضار الطوابع الصحية علي دفتر التأمين الصحي علي حسب سنة ميلاد الطفل وصوره منها وذلك من التأمين الصحي.

دوسيه بكبسوله لونه ابيض شفاف

ضروره حضور الأب لتقديم الأوراق عند القبول والطفل فقط..وعند سفر الأب يرجى إحضار ولايه تعليمية للأم.

9- وفي حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم

9- وفي حالة الطلاق تقديم ما يثبت الولاية التعليمية مع الأم تقديم شهادة وفاة الأب في حالة الوفاه.

لابد من استيفاء كافة الطلبات بالملف من طبع استمارة التقديم الإلكترونى، و دمغات وطوابع وصورة من بطاقة التأمين الصحى بالدمغات المناسبة طبقا للمرحلة العمرية.



وعلى ولي الأمر أن يقوم بملئ ملف التقديم لرياض الاطفال كامل بخط واضح ، مع مراعاة كتابة العنوان والتليفون على الملف بشكل صحيح.

وبالنسبة للصف الأول الابتدائي ، يتم تقديم طلب إلتحاق جديد ، مع إيصال سداد المصروفات عن طريق البريد أو فوري بعد اعلان قيمة المصروفات الجديدة ، ولابد من تحديث الملف ، لانه لا ينتقل تلقائيا من Kg2 إلى الصف اﻷول اﻹبتدائي

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط التقديم لـ رياض الأطفال في المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة.

حيث أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه يمكن للسادة أولياء أمور الأطفال الراغبين فى تسجيل طلب التقدم لرياض الأطفال بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات للعام الدراسي 2022-2023م، في محافظات (بورسعيد - دمياط - الدقهلية – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا- اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – الأقصر) ، أن يسجلوا بيانات التقديم في المدارس عبر الضغط هنا

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،ل رابط التقديم في المدارس لباقى المحافظات :(بورسعيد - دمياط - الدقهلية – الغربية - البحيرة -الاسماعيلية - الفيوم - المنيا- اسيوط - سوهاج – قنا -البحر الاحمر- الوادى الجديد - شمال سيناء - جنوب سيناء – الأقصر) ، فيمكن الوصول له من خلال الموقع الرسمى لكل مديرية تعليمية عبر الروابط التالية :

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة بالقاهرة

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في الجيزة

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في الشرقية

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في المنوفية

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في كفر الشيخ

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في السويس

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في بني سويف

رابط التقديم في المدارس الرسمية لغات و الرسمية المتميزة في القليوبية

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني: إنه يمكن لأولياء الأمور الذين سجّلوا طلب التقدم خلال الفترة المحددة للتقديم (من أول يونيو حتى آخر يونيو) الاستعلام عن نتيجة القبول على نفس الموقع بداءًا من 1/7/2022 حتى 30/7/2022 .