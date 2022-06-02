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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صباح الانتصار والسعادة.. عمرو عرفة يمدح محمد صلاح

صدى البلد

نشر المخرج عمرو عرفة، صورة نجم الكرة العالمي محمد صلاح، وذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر .

 

وكتب معلقا من خلال صورة محمد صلاح: "وجوهنـا كالخـرائـط تخبـر الأخريـن أيـن كنـا وبمـا مررنـا *يـا صبـاح الانتصار والـسعـادة*".

 

وحصد الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، جائزة الحذاء الذهبي هذا الموسم، كأفضل هداف في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، مناصفة مع الكوري الجنوبي هيونج مين سون، مهاجم توتنهام هوتسبير.

وجمع صلاح بين جائزة الحذاء الذهبي ومستر اسيست "صناعة الأهداف" للمرة الأولى في تاريخه بعدما سجل 23 هدفا في الدوري الإنجليزي وصنع 14 في نفس المسابقة ليحقق الثلاثية الخاصة بـ جوائز " الحذاء الذهبي" خلال مشواره مع الفريق حتى الآن.

وتوج صلاح بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الأولى موسم 2017-2018 بعدما سجل 32 هدفا وقتها، كما صنع 11 هدفًا، وفي الموسم بشكل عام سجل صلاح 44 هدفا وصنع 16 هدفا بإجمالي مساهمة 60 هدفاً خلال 55 مباراة في أفضل مواسم مو في إنجلترا.

وفي موسم 2018-2019، عاد محمد صلاح ليكرر نفس الانجاز ويفوز بالحذاء الذهبي مناصفة مع السنغالي ساديو ماني، زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم أرسنال السابق برصيد 22 هدفا لكل لاعب.

وتمكن  محمد صلاح في هذا الموسم من تسجيل 27 هدفا بمختلف المسابقات مع ليفربول وصنع 12 هدفا بإجمالي مساهمة بـ 39 هدفاً خلال 52 مباراة.

عمرو عرفة محمد صلاح

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