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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة بأسوان تتابع مشروعات قرية وادي خريت بنصر النوبة

فريق وحدة حياة كريمة
فريق وحدة حياة كريمة بأسوان

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أعضاء وحدة حياة كريمة بالمحافظة بالزيارة الميدانية لقرية وادى خريت التابعة لمركز نصر النوبة والتي يبلغ عدد سكانها نحو 18.7 ألف نسمة موزعين على 5 توابع. 

وحضر أعضاء الوحدة بقيادة المهندس ناجح مصطفى، برفقة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة صابر حسين، ومسئولى الجهات المختصة بالهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ للوقوف ميدانياً على مطالب واحتياجات أهالى المحافظة ، ووضع الحلول العاجلة والفورية لها داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "التطوير الشامل للريف المصرى.. حياة كريمة".

وكانت من أبرز مطالب أهالى القرية، ما يتعرض له من معاناة في وصول مياه الشرب بشكل مستمر، وعدم وصولها لبعض المناطق الأخرى، ولاسيما أنهم يحصلون على احتياجاتهم من المياه من محطة فطيرة والتى تبعد بنحو 25 كم عن القرية، هذا بجانب عدم إستكمال باقى أعمال إحلال وتجديد شبكات مياه الشرب بالقرية، إضافة إلى أهمية الإسراع بمعدلات تنفيذ المجمع الخدمى والزراعى ومركز الشباب ، والإستغلال الأمثل لمبنى وحدة المطافى .

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وقام مسئول شركة مياه الشرب بالرد على مشكلة انقطاع المياه بأنه سيتم حلها قريباً بمجرد تشغيل محطة عنيبة وربط قرية خريت بالمحطة ، وكذا سيتم إستكمال باقى أعمال الإحلال والتجديد لشبكات المياه ، فيما أوضح رئيس المدينة بأنه تم التواصل مع مسئولي الحماية المدنية بنصر النوبة ، وتم الاتفاق على رفع كفاءة مبنى وحدة المطافى ، وخاصة أنه يوجد بها سيارة ، وأماكن لمبيت أفراد الحماية المدنية ، وهو الذى سيتوازى مع تشكيل لجنة فنية لحصر إحتياجات ورفع كفاءة الوحدة بما يصب في صالح أهالى القرية ، وهو الذى تزامن مع تواصل رئيس وحدة حياة كريمة بالتواصل مع مسئولي جهاز التعمير للإسراع في معدلات تنفيذ المجمع الخدمى والتى وصلت نسبتها إلى 55 % ، فيما بلغت نسبة التنفيذ بالمجمع الزراعى إلى 50 %  ، فضلاً عن توقف العمل بمركز الشباب والذى وصلت نسبة التنفيذ به ٣٠ %  .

وفى نفس السياق قام أعضاء وحدة حياة كريمة بالمرور الميدانى على عدد من مشروعات المبادرة الرئاسية بالقرية ومنها مشروع إنشاء مدرسة وادى خريت للتعليم الأساسى والذى وصلت فيه نسبة التنفيذ إلى 98 % ، كما تم المرور على مشروع رفع كفاءة مدرسة وادى خريت الإبتدائية بنسبة تنفيذ 95 % ، وهو الذى توازى مع قيام أعضاء الوحدة بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع الصرف الصحى بالقرية والذى يضم محطات الرفع والمعالجة والشبكات بنسبة تنفيذ 44 % ، وكذا المتابعة لأعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 32 % ، والتى تشمل عمل قواعد للمحولات وتوصيل الكابلات وزرع أعمدة الإنارة .

وقد نقل رئيس وحدة حياة كريمة تكليفات محافظ أسوان للشركات المنفذة بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ، وتكثيف الأعمال على مدار اليوم ، مع وضع البانرات واللوحات التعريفية بمواقع العمل لتوضيح حجم ومعدلات الإنجاز ، ليتواكب مع ذلك رفع التراكمات أولاً بأول ، ووضع علامات تحذيرية ، وخاصة بمشروعات الصرف الصحى للحفاظ على سلامة المواطنين ، فيما قدم أهالى القرية شكرهم الجزيل للرئيس السيسى على مبادرته الإنسانية الغير مسبوقة " حياة كريمة " لمساهمتها بشكل مباشر في تحسين واقع وجودة الحياة لهم لما هو أفضل داخل الجمهورية الجديدة .

فريق وحدة حياة كريمة بأسوان  
فريق وحدة حياة كريمة بأسوان  
فريق وحدة حياة كريمة بأسوان  
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