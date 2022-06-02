الإنسانية أولاً.. الرئيس السيسي يتدخل لتوفير حياة كريمة لأسرة أسوانية احترق منزلها.. شاهد

حالات إنسانية عديدة تتواجد هنا وهناك داخل مختلف محافظات الجمهورية ، والتي تجد كل الدعم والمساعدة لتوفير حياة كريمة لها، ومن بينها محافظة أسوان.

وفى هذا الإطار نلقى الضوء عبر منصة " صدى البلد " على أبرز هذه الحالات وهى أسرة المزارع محمد خميس، بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة التابع لمركز نصر النوبة والتي تعرض منزلهم للحريق منذ أيام.

وفى لفتة أبوية وإنسانية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتقديم أوجه الدعم العاجل لأحد مواطنى أسوان عقب تعرض منزله لحريق بقرية الحكمة بوادى النقرة، التابعة لمركز نصر النوبة، حيث أعطى رئيس الجمهورية توجيهاته لمؤسسة " حياة كريمة " بالتحرك الفورى لإغاثة المواطن ورفع الضرر الذى وقع عليه وهو ما أدى لتلف كافة محتويات منزله .

وأشاد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، بهذه اللفتة الطيبة من الرئيس السيسى لرعاية أبناءه فى مختلف أنحاء الجمهورية ويجسد اهتمامه بالبسطاء والأسر الأكثر احتياجاً ، وهو ما يعكس بدوره ملحمة العطاء التى تعيشها مصرنا الحبيبة في الجمهورية الجديدة ، من واقع أفضل وتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للخدمات المختلفة.

وأكد أشرف عطية، أن هذا الدور المتميز الذى توليه مؤسسة " حياة كريمة " يساهم بشكل مباشر فى تحقيق المشاركة المجتمعية الجادة والتكاتف الفعال والبناء لتلبية الإحتياجات والمطالب الجماهيرية ، والوقوف بجانب المواطنين ، مع التخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية .

ومن جانبه أوضح الدكتور محمد صلاح منسق مؤسسة حياة كريمة بأسوان بأن المؤسسة تقوم بترميم منزل المواطن المتضرر ، مع توفير المواد الغذائية والمفروشات والأجهزة الكهربائية اللازمة ( ثلاجة وغسالة وبوتاجاز ) ، حيث سيقوم الفريق الهندسى بالمؤسسة بحصر التلفيات الموجودة بالمنزل والعمل على إصلاح الضرر بشكل عاجل من خلال تكليف إحدى شركات المقاولات المتخصصة لتنفيذ عملية الإحلال والتجديد والتشطيبات على أكمل وجه ممكن .

فيما قال محمد خميس مزارع- رب الأسرة بأنه من أبناء محافظة المنيا وجاء إلى أسوان فى عام 2003 بأسرته، وأستقر فى قرية الحكمة بمشروع وادى النقرة وعمل فى مجال الزراعة.

وتابع محمد خميس بأنه فوجئ أثناء تواجده فى الأرض الزراعية بإبلاغه بنشوب حريق فى منزله التهم جميع أثاثات منزله ومحتوياته من بعض الغلال التى كانت مخزنه فيه، بالإضافة إلى تروسيكل كان بالمنزل، وأنه من ستر ربنا إن أولادى كانوا خارج المنزل".

وقال خميس بأنه لم يتواصل مع مؤسسة حياة كريمة ولكنه فوجئ بتواصلهم معه، وإبلاغه بأن الرئيس السيسى إطلع على حالته ومهتم بها ووجه بتعويضه، وهو ما تم عن طريق تعويضه ببوتاجاز وثلاجة وغسالة، وقد وجه الشكر لرئيس الجمهورية على اهتمامه ورعايته ومؤسسة حياة كريمة على جهودها معه وفى المشروعات داخل القرية.

وعلي الفور تحركت مؤسسة "حياة كريمة" لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتقديم كافة أوجه الدعم العاجل واللازم لأسرة المواطن في قرية الحكمة بوادي النقرة بمحافظة أسوان، وذلك لتضرر منزلهم إثر الحريق الذي نشب به، وأدى إلى تلف كافة محتوياته.

الرئيس السيسي وحياة كريمة تتدخل لرعاية أسرة أسوانية

الرئيس السيسي وحياة كريمة تتدخل لرعاية أسرة أسوانية

الرئيس السيسي وحياة كريمة تتدخل لرعاية أسرة أسوانية

الرئيس السيسي وحياة كريمة تتدخل لرعاية أسرة أسوانية