عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لإقليم جنوب الصعيد بأسوان لمواجهة كورونا والمتغيرات الثقافية

صدى البلد

انطلقت بمحافظة أسوان فعاليات المؤتمر التاسع لإقليم جنوب الصعيد بعنوان "كورنا والمتغيرات الثقافية مظاهر وتحديدات"، والمقام بمحافظة أسوان ويستمر حتى 2 يونيو 2022، وذلك بقاعة العروس النيل.

وحضر الفاعليات المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرير العام المساعد نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسعود شومان رئيس الاداراة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الروائى أحمد أبو خنيجر، وسط كوكبة من الادباء والشعراء والمثقفين.

وأقرأ أيضاً: 

محافظ أسوان: حملات لضبط الأسعار و إزالة 157 حالة بناء على أراضى زراعية

محافظ أسوان: إزالة 55 تعديا على مساحة75 ألف متر في إدفو.. صور

وبدأت الفعاليات بتفقد معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمقام على هامش المؤتمر، السلام الجمهورى، ثم كلمة لكل من السكرتير العام المساعد ورئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، وتم تكريم كلامن : اسم الراحل الروائى عبد الفتاح خطاب، وتسلم الشاعر عادل دنقل، الشاعر جمال عدوى، رئيس المؤتمر الدكتور نبيل عبد الفتاح، إسم الراحل محمد إدريس نجيب رئيس الادارة المركزية لاقليم جنوب الصعيد ومدير عام فرع ثقافة أسوان.

وتضم أمانة المؤتمر كل من : بكرى عبد الحميد، جمال عبد العزيز، عادل سيد فهمى، محد صالح البحر، محمد علاء، ويتضمن عدة محاور : المحور الرئيسى " الأزمة فى السياق العالمى والمحلى"، والمحور الأول "كورنا الأزمة والتحدى".

أما المحور الثانى "عزلة المبدع – المائدة المستديرة"، المحور الثالث "الأدب فى زمن كورنا"،وعدد من الامسيات الشعرية التى تقام بقصرى ثقافة العقاد وكوم أمبو وشارك بها عدد كبير من الأدباء والشعراء ويقام المؤتمر من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، ونظمه الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة. 

وكانت قد شهدت حديقة الصداقة القديمة بميدان الشلال بمدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع كافة الإشغالات ، وإخلاء الحديقة من عدد كبير من أصحاب الجنسيات الغير مصرية والمقيمين بشكل غير مشروع ، مع تنفيذ قرار بإنهاء التعاقد مع مستأجر كافتيريا الحديقة والتى كانت تستخدم فى أعمال غير مشروعة ، علاوة على مصادرة المضبوطات ، وغلق دورات المياه العمومية. 

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لإنضباط الشارع الأسوانى ، والحد من العشوائية والجريمة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان. 

وقد كانت الحملة بإشراف من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان ، وبمشاركة تشكيلات أمنية من قسم ثان وشرطة المرافق والأمن المركزى والبحث الجنائى ، بجانب نواب ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى . 

 

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الصعيد اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية في جميع المحافظات بالاسم ورقم الجلوس

الذهب يواصل السقوط.. هبوط تاريخي في الأسعار اليوم وعيار21 يفقد 180 جنيهًا

ولادي يا ناس.. مشاهد مؤثرة لوالد أطفال الدقهلية المقتولين على يد والدتهم

تغيير الفصول وراء قتل أم لأبنائها الثلاثة.. أسرار الجرائم الغامضة في مصر

استقرار أم انهيار.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء بعد موجة الهبوط الكبير

أسماء مفاجأة .. ارتفاع عدد المستبعدين من قائمة المنتخب إلى 15 لاعبا

سماح أنور في لقاء سابق: والد ابني أدهم مات وسمير صبري كان سري

فرج عامر: إنفانتينو قال للخطيب تعيش وتاخد غيرها

موضوعات متعلقة

محافظ أسوان: حملات لضبط الأسعار و إزالة 157 حالة بناء على أراضى زراعية

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال بمؤتمر مصر تستطيع: صناعة الغزل والنسيج في مصر ستصل للعالمية

إصابة 7 أشخاص بينهم أطفال في حادث تصادم بالوادي الجديد

بداية من يوليو .. فيات تتخلى عن الاحتراق الداخلي نهائيا ببريطانيا

شاومى تستعد لإطلاق نسخة جديدة من Xiaomi CIVI بتصميم رياضي وأقوى معالج

بعد حادثة سيدة الدقهلية.. 7 عادات تساعدك على علاج الاكتئاب

والد لاعب النجوم يكشف معاناة ابنه مع السرطان: النادي اتهمه بادعاء المرض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحتفل بعيد ميلادها مرتين في العام.. معلومات غريبة عن ملكة بريطانيا.. صور

وزير الإنتاج الحربي يحضر حلقة نقاشية حول آفاق الاستثمار الصناعي في مصر

بمشاركة القوات المسلحة.. إنطلاق فعاليات التدريب العسكري "الموج الأحمر- 5" و "فيصل -12" بالسعودية

وديت ولادك للجنة.. ماذا كتبت سيدة الدقهلية قبل ذبح أبنائها الـ 3|صور

فيديو

بيعمل باديكير ومانيكير.. حمو بيكا يثير الجدل من داخل صالون تجميل

بدائل الـ 18%.. 3 بنوك تصدر شهادات جديدة تصل لـ 15%.. فيديو

طبيب شهير في بريطانيا.. مفاجأة جديدة حول ابن سمير صبري.. فيديوجراف

150 تمثالا و250 تابوتا.. تفاصيل الكشف عن أكبر خبيئة أثرية بسقارة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

نيفين منصور

الرؤية حق

محمود خليل

عين تانية!

المستشار أسـامة الصعيدي

التحدي كبير في مستقبل مصر

محمود جلال

ما كان ضروريًّا أصبح حتمية وجودية

اﻟﻤﺰﻳﺪ