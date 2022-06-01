انطلاق فعاليات المؤتمر التاسع لإقليم جنوب الصعيد بأسوان لمواجهة كورونا والمتغيرات الثقافية

انطلقت بمحافظة أسوان فعاليات المؤتمر التاسع لإقليم جنوب الصعيد بعنوان "كورنا والمتغيرات الثقافية مظاهر وتحديدات"، والمقام بمحافظة أسوان ويستمر حتى 2 يونيو 2022، وذلك بقاعة العروس النيل.

وحضر الفاعليات المهندسة فاطمة أحمد إبراهيم السكرير العام المساعد نائبا عن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، ومسعود شومان رئيس الاداراة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور نبيل عبد الفتاح مستشار الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والكاتب الروائى أحمد أبو خنيجر، وسط كوكبة من الادباء والشعراء والمثقفين.

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وبدأت الفعاليات بتفقد معرض الكتاب لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والمقام على هامش المؤتمر، السلام الجمهورى، ثم كلمة لكل من السكرتير العام المساعد ورئيس الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة، ورئيس المؤتمر، وأمين عام المؤتمر، وتم تكريم كلامن : اسم الراحل الروائى عبد الفتاح خطاب، وتسلم الشاعر عادل دنقل، الشاعر جمال عدوى، رئيس المؤتمر الدكتور نبيل عبد الفتاح، إسم الراحل محمد إدريس نجيب رئيس الادارة المركزية لاقليم جنوب الصعيد ومدير عام فرع ثقافة أسوان.

وتضم أمانة المؤتمر كل من : بكرى عبد الحميد، جمال عبد العزيز، عادل سيد فهمى، محد صالح البحر، محمد علاء، ويتضمن عدة محاور : المحور الرئيسى " الأزمة فى السياق العالمى والمحلى"، والمحور الأول "كورنا الأزمة والتحدى".

أما المحور الثانى "عزلة المبدع – المائدة المستديرة"، المحور الثالث "الأدب فى زمن كورنا"،وعدد من الامسيات الشعرية التى تقام بقصرى ثقافة العقاد وكوم أمبو وشارك بها عدد كبير من الأدباء والشعراء ويقام المؤتمر من خلال فرع ثقافة اسوان برئاسة نجوى أحمد سيد، ونظمه الادارة المركزية للشئون الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة.

وكانت قد شهدت حديقة الصداقة القديمة بميدان الشلال بمدينة أسوان تنظيم حملة مكبرة إستهدفت رفع كافة الإشغالات ، وإخلاء الحديقة من عدد كبير من أصحاب الجنسيات الغير مصرية والمقيمين بشكل غير مشروع ، مع تنفيذ قرار بإنهاء التعاقد مع مستأجر كافتيريا الحديقة والتى كانت تستخدم فى أعمال غير مشروعة ، علاوة على مصادرة المضبوطات ، وغلق دورات المياه العمومية.

ويأتى ذلك فى إطار الجهود المبذولة لإنضباط الشارع الأسوانى ، والحد من العشوائية والجريمة وتنفيذاً لتوجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وقد كانت الحملة بإشراف من اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان ، وبمشاركة تشكيلات أمنية من قسم ثان وشرطة المرافق والأمن المركزى والبحث الجنائى ، بجانب نواب ورؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة المهندس سيد مدنى .