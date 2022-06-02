لقاء مفتوح مع خيري بشارة وندوة بحضور بشير الديك ضمن أسبوع أفلام جوته

أعلن أسبوع أفلام جوته المقام في الفترة من ٥ إلى ١٢ يونيو ٢٠٢٢ في القاهرة ، عن تفاصيل برنامجه الموازي ، والذي يتضمن مجموعة من المحاضرات والنقاشات لعدد من الأسماء الهامة في السينما المصرية ، والتي تنظم جميعها في مقره في شارع البستان بوسط البلد - ستوديو تخشينة.



وسيفتتح البرنامج بنقاش حول "الصوابية السياسية والسينما" وذلك في الثامنة من مساء يوم الثلاثاء الموافق ٧ يونيو ٢٠٢٢. في هذا النقاش يتحاور صناع سينما ونقاد حول تأثير موجة الصوابية السياسية على صناعة السينما وكيف أثرت هذه الموجة على السينما والكوميديا وهل ستغير من شكل صناعة السينما في المستقبل أو تغير من نظرتنا لأعمال جيدة أنتجت قبل الصوابية السياسية ولم تلتزم بمعاييرها؟ وسيتحدث خلال النقاش السيناريست الكبير بشير الديك، وصانعة الأفلام ماجي مرجان، وصانع الأفلام مراد مصطفى، والناقد الفني طارق الشناوي.

كما يقام في السادسة من مساء يوم الجمعة الموافق ١٠ يونيو ٢٠٢٢ لقاء مفتوح مع المخرج خيري بشارة ، وفي هذا اللقاء يفتح خيري بشارة قلبه للجمهور ويتحدث عن موضوعات من اختياره يتناقش فيها مع الجمهور، كما يتحدث عن الفيلموجرافيا الخاصة به ومشروعاته المستقبلية.



وفي الثامنة من مساء السبت الموافق ١١ يونيو ٢٠٢٢، تلقي الدكتورة إيمان عز الدين مؤسس قسم الدراما والنقد المسرحي بآداب عين شمس ومؤسس والمنسق العام لدبلوم النقد السينمائي بالكلية، محاضرة حول (الكوميديا والنساء).



يذكر أن أسبوع أفلام جوته قد أعلن في وقت سابق عن برنامج الأفلام الذي يتضمن إنتاجات ألمانية هامة تتنوع بين المستقل والتجاري وبين الدرامي والكوميدي والموسيقي وبين الروائي والتسجيلي والقصير، ليقدم نظرة شاملة متنوعة على المشهد السينمائي الألماني في العام الماضي، إذ يقدم ١١ فيلمًا، ٥ منها من إخراج صانعات أفلام، شاركت في مهرجانات سينمائية عالمية وحازت على اهتمام جماهيري ونقدي واسع، كما يضم برنامج الأفلام العربية، 8 أفلام لـ 6 مخرجين، شاركت في أكبر المحافل السينمائية العالمية.