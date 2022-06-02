شاهد... ميدو بإطلالة مرحة من عطلته الصيفية: يا تحب يا تقب

شارك أحمد حسام ميدو، جمهوره صورة جديدة، ونشرها من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.



وظهر ميدو من عطلته الصيفية بإطلالة مرحة، وكتب على صورته معلقا: "يا تحب يا تقب".

في سياق أخر،طالب أحمد حسام ميدو، اتحاد الكرة المصري بفتح تحقيق عاجل بشأن خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" حول فتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري الأبطال هذا الموسم.



وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أطالب اتحاد الكرة المصري بفتح تحقيق حول سبب عدم توجيه خطاب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للأندية المصرية".



وأضاف: "هذا الخطاب تم إرساله لفتح باب الترشح لاستضافة المباراة النهائية والخطاب اختفى في اتحاد الكرة" .

واختتم حديثه قائلاً: "لماذا لم يحضر جمال علام رئيس اتحاد الكرة الجلسة التي جمعت إنفانتينو وفوزي لقجع وكذلك موتسيبي رئيس كاف قبل المباراة النهائية لدوري الأبطال بين الأهلي والوداد"؟.