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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مناقشة طلب إحاطة بشأن المعوقات أمام الاكتفاء بالمنتج المحلي.. بعد غد

النائب عادل عامر
النائب عادل عامر ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان

قال النائب عادل عامر ، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن لجنة الصناعة بالبرلمان من المقرر أن تناقش طلب الإحاطة الذى تقدم به ، وذلك بعد غدا الأحد .

وأشار عامر فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن طلب الإحاطة بشأن المعوقات التى تحول دون الإكتفاء بالمنتج المحلى ، بحيث  يغطى الأسواق الداخلية ، ومدى القدرة لدينا أن ننتج منتج نقتحم به عالم التصدير  ، من خلال ميزة تنافسية.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن أبرز هذه الصناعات التى من الممكن أن ننتجها هى صناعة النسيج  والبوتاس والصناعات البلاستيكية والأجهزة الكهربائية ، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمور البيروقراطية يجب أن ننسفها لكى نعيد المنتج المصرى بعلامته التجارية لغزو الأسواق.

واختتم: من المقرر أن يتم مناقشة طلب الإحاطة بحضور وزيرة الصناعة ورئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من الأطراف المعنية بطلب الإحاطة.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد رفع الجلسة العامة للبرلمان، بعد أن شهدت الجلسة العامة يوم الثلاثاء قبل الماضي مناقشة عدد من طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة، الموجهة لوزير التنمية المحلية، اللواء محمود شعراوي، التي استمرت قرابة 8 ساعات.

ومن المقرر أن يعاود مجلس النواب، عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 5 يونيو المقبل.

وقال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعادة تخطيط وإضافة خطوط جديدة والقيام بأعمال  أسفلت ورصف وإنشاء وصيانة دورات مياه ومرافق.

 كما استعرض وزير التنمية المحلية بياناً بمواقف سيارات نقل الركاب بالمدن حيث بلغ إجمالى المواقف الرسمية بالمدن (739) موقفا و تم تطوير منها (105) مواقف كما تم إحلال وتجديد (26) موقفا، وإنشاء  (23) موقفا جديدا.

وأوضح شعراوي أن إجمالي المواقف العشوائية بالمدن بلغ (455) موقف عشوائي بالمدن بخلاف القرى وتم إزالة  (13) موقفا عشوائيا وتم تقنين (26) موقفا عشوائيا، وبلغ إجمالى ساحات الانتظار بالمدن (3944) ساحة، وإزالة (4) ساحات عشوائية، وإضافة 422 ساحة جديدة مخططة وتطوير (16) ساحة، وإحلال وتجديد  (39) ساحة. 

وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه جار تنفيذ (152) موقفا جديدا بـ (152) قرية ضمن المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ) خلال مراحل تنفيذ المبادرة .

لجنة الصناعة بالبرلمان طلب الإحاطة المنتج المحلي التصدير وزيرة الصناعه

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