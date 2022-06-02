17 ألف جنيه.. مصر للطيران تصدر تذاكر الحج 2022 الأربعاء المقبل

أعلنت مصر للطيران عن بدء الحجز وإصدار تذاكر السفر لموسم الحج لهذا العام، اعتبارًا من يوم الأربعاء القادم الموافق ٨ يونيو الحالى وحتى يوم الأحد ٣ يوليو المقبل من الساعة ٨.٣٠ صباحا وحتى الساعة ٨.٣٠ مساء على مدار أيام الأسبوع وذلك من خلال إدارة الحج والعمرة لمصر للطيران فى ١٣ أبراج أغاخان كورنيش النيل شبرا مصر.

كما تؤكد مصر للطيران على التعليمات الصادرة من السلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية بشأن الاشتراطات الصحية الواجب توافرها للمسافرين إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج للعام الحالي ١٤٤٣هـ/٢٠٢٢م وهي كالتالي:

1- أن يكون الحاج من الفئة العمرية أقل من ٦٥ عاما ميلادياً .

٢- استكمال التحصين بالجرعات الأساسية بلقاحات كوفيد 19 المعتمدة من وزارة الصحة.

۳- تقديم نتيجة فحص سـلـبـي (PCR) لفيروس كورونا لعينة تم أخذها خلال (٧٢) سـاعـة قبل موعد المغادرة إلى المملكة العربية السعودية.

وكانت مصر للطيران أعلنت عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام والتي من المقرر أن تبدأ من ١٦٩٩٠ جنيها مصريا بخط سير القاهرة / جدة / القاهرة علي الدرجة السياحية وسعر ١٨٩٩٠ جنيها مصريا على درجة رجال الأعمال .

كما تقرر أن تبدأ أسعار تذاكر الحج لرحلات مصر للطيران على خط سير القاهرة / المدينة والعودة من جدة / القاهرة أو العكس من ١٧٩٩٠ جنيها مصريا على الدرجة السياحية و١٩٩٩٠ جنيها مصريا على درجة رجال الأعمال ..

بخلاف أسعار السفر أو العودة خلال الأيام المميزة.