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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

لترسيخ أسس الحوار والتعاون.. وزير الأوقاف يستقبل سفير ماليزيا لدى القاهرة

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

استقبل محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة، والوفد المرافق له رفيدة عبد العزيز نائب السفير الماليزي بالقاهرة، وعبد الهادي عبد الرزاق الملحق الديني بسفارة ماليزيا، اليوم الخميس  بديوان عام وزارة الأوقاف بالقاهرة.


وخلال اللقاء أكد وزير الأوقاف سعي الوزارة الدائم للتواصل الحضاري وترسيخ أسس الحوار البناء، والتعاون مع أشقائنا في مختلف الدول الإسلامية لنشر صحيح الدين، وتصحيح المفاهيم، وتفكيك الفكر المتطرف.

وأطلع وزير الأوقاف، السفير الماليزي على إنجازات وزارة الأوقاف المصرية في مجال الدعوة وعمارة المساجد والتأليف والترجمة والنشر والتي بلغت أكثر من 300 إصدار ما بين مؤلف ومترجم.


وأهدى وزير الأوقاف السفير الماليزي والوفد المرافق له نسخًا من إصدارات الأوقاف المصرية ومن أهمها: مجموعة من سلسلة "رؤية" المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، وكتاب الفهم المقاصدي للسنة النبوية، وكتاب فلسفة الحرب والسلم والحكم، وكتاب الدولة مفهومها وتطورها، وكتاب الشأن العام بين حرية الرأي ومسئولية الكلمة، وكتاب قواعد الفقه الكلية، وكتاب مفاهيم يجب أن تصحح في مواجهة التطرف، وكتاب الجاهلية والصحوة.

من جانبه ثمن  السفير زماني إسماعيل سفير دولة ماليزيا بالقاهرة دور وزارة الأوقاف المصرية في نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف، مشيدًا إشادة بالغة بإصدارات وزارة الأوقاف، وطلب التعاون في ترجمتها إلى لغة الملايو.

محمد مختار جمعة وزير الاوقاف السفير الماليزي الفكر المتطرف سفير دولة ماليزيا بالقاهرة

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