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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شائعات أولاده.. جابر القرموطي: سيبوا سمير صبري في حاله.. فيديو

جابر القرموطي
جابر القرموطي

انتقد الإعلامي جابر القرموطي، تناول سيرة الفنان سمير صبري بعد وفاته٫ قائلا: "شيء مقزز وبعيد عن الأصول والإنسانية تناول سيرة شخص بعد وفاته بكلام فارغ وتافه".

 

وأضاف “القرموطي”، خلال برنامج “مانشيت” المذاع عبر فضائية “CBC”،: "الأستاذ سمير صبري توفى الأسبوع الماضي٫ والكثير بدأ الحديث هل هو تزوج أو خلف أو له أولاد"٫ متابعا: "في أيه هي الرحمة نُزعت من قلوبنا".

 

وأشار: "أنا قابلت الأستاذ سمير صبري في أحد فنادق الإسكندرية وكان حوار رائع٫ فهو فنان محترم ومهذب٫ وكان معه مساعد له يتعامل معه كأنه أخيه بالضبط٫،الجميع يحبه"٫ مردفا: "اللي عرفته بعد كدا أنه راجل خير".

 

وأوضح: "الفنان سمير صبري كان فاتح بيوت ناس واللي في إيده مش ليه٫ وصاحب خير على أصحابه٫ وكان يقف مع أصدقائه في الأزمات"٫ لافتا: "سيبوا سمير صبري في حاله عيب".
 

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