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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة ضبطت زوجها يتحرش بأخرى

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

غيرة المرأة في أغلب الأوقات غير متوقعة، و قد يدفعها الشعور بالغيرة للقيام بكل ما هو غريب و غير متوقع كما فعلت سيدة ضبطت زوجها متلبس بذات الفعل و هو يرقص مع آخرى و يحاول التحرش بها . 
و بحسب ما نشرت مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا و خاصة تطبيق تيك توك، فإن كاميرات المراقبة في إحدى قاعات الزفاف رصدت موقفا غريبا للغاية لسيدة و زوجها أثناء رقص الزوج . 

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أوضحت وسائل الإعلام، أن السيدة علمت بشكل أو بآخر أن زوجها متواجد في ذلك المكان في تركيا فقامت على الفور بالحضور لمكان حفل الزفاف للتأكد من المعلومات التي وردت إليها و للأسف كانت معلومات صحيحة . 
قامت السيدة بالوقوف في مكان ما بعيد عن الأنظار لترصد زوجها، و بالفعل وجدته يراقص سيدة آخرى و يحاول التحرش البها، و كان يحاول أن يقذف المزال عليها أثناء الرقص إلا أنها تدخلت في لحظة إلقاء المال و كانت مفاجأة غير سارة للزوج حسب ما ظهر في الفيديو . 
قامت الزوجة التي كانت يرافها طفلها الصغير بالخروج من المكان و معها زوجها قبل أن يلقي باقي الأموال، التي قام على الفور بجمعها من الأرض حين رأى زوجته و غادروا المكان . 
جدير بالذكر أن ذلك الفيديو انتشر بشكل واسع في تركيا، و تفاعل معه الآلاف من الرواد بسبب موقف الزوجة ، و تصفات الزوج الغير لائقة و نال نالفيديو نسبة مشاهدة عالية للغاية . 
https://www.youtube.com/watch?t=8&v=i9XNB5ym3dY&feature=emb_imp_woyt

غيرة غيرة المرأة سيدة رقص التحرش

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