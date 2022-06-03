مقطع فيديو يثير الجدل لسيدة ضبطت زوجها يتحرش بأخرى

غيرة المرأة في أغلب الأوقات غير متوقعة، و قد يدفعها الشعور بالغيرة للقيام بكل ما هو غريب و غير متوقع كما فعلت سيدة ضبطت زوجها متلبس بذات الفعل و هو يرقص مع آخرى و يحاول التحرش بها .

و بحسب ما نشرت مواقع التواصل الإجتماعي في تركيا و خاصة تطبيق تيك توك، فإن كاميرات المراقبة في إحدى قاعات الزفاف رصدت موقفا غريبا للغاية لسيدة و زوجها أثناء رقص الزوج .



أوضحت وسائل الإعلام، أن السيدة علمت بشكل أو بآخر أن زوجها متواجد في ذلك المكان في تركيا فقامت على الفور بالحضور لمكان حفل الزفاف للتأكد من المعلومات التي وردت إليها و للأسف كانت معلومات صحيحة .

قامت السيدة بالوقوف في مكان ما بعيد عن الأنظار لترصد زوجها، و بالفعل وجدته يراقص سيدة آخرى و يحاول التحرش البها، و كان يحاول أن يقذف المزال عليها أثناء الرقص إلا أنها تدخلت في لحظة إلقاء المال و كانت مفاجأة غير سارة للزوج حسب ما ظهر في الفيديو .

قامت الزوجة التي كانت يرافها طفلها الصغير بالخروج من المكان و معها زوجها قبل أن يلقي باقي الأموال، التي قام على الفور بجمعها من الأرض حين رأى زوجته و غادروا المكان .

جدير بالذكر أن ذلك الفيديو انتشر بشكل واسع في تركيا، و تفاعل معه الآلاف من الرواد بسبب موقف الزوجة ، و تصفات الزوج الغير لائقة و نال نالفيديو نسبة مشاهدة عالية للغاية .

https://www.youtube.com/watch?t=8&v=i9XNB5ym3dY&feature=emb_imp_woyt