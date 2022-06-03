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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| تويوتا تطرح كورولا موديل 2023 رسميا.. بقوة 469 حصانا.. بوليستار تكشف عن سيارة طراز خاص BST Edition 270

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وتقارير عالمية، نستعرض أبرزها في التالي:

 

بقوة 469 حصانا.. بوليستار تكشف عن سيارة طراز خاص BST Edition 270..صور

تعود Polestar إلى جذورها الرياضية مع نسخة جديدة مميزة من السيدان الكهربائية 2، والتي تم الكشف عنها لأول مرة كنموذج أولي تجريبي في مهرجان Goodwood للسرعة العام الماضي ، وتعد Polestar 2 BST Edition 270 الجديدة "سيارة السائق الكهربائية الأكثر ديناميكية حتى الآن" للعلامة التجارية السويدية.

 

تويوتا تطرح كورولا موديل 2023 رسميا.. صور

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن الطراز الجديد من سيارتها الأيقونية الشهيرة كورولا موديل 2023 في الأسواق العالمية رسمياً. 

وجاءت الكروس اوفر بتحديثات واسعة وتقنيات رائدة، كما جاءت بنظام دفع هجين محدث، والذي حصل على نظام تويوتا الهايبرد المتطور عالي الكفاءة من الجيل الخامس.

 

جمال عسكر: مجلس صناعة السيارات يضع الخطط والاستراتيجيات لتقدم القطاع

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل التحول إلى وسائل النقل المستدام، يعتبر من القرارات الصائبة للدولة، بسبب التفكير فى عمل مجالس عليا لصناعة السيارات وصندوق تمويل ، لأنه سيضع الخطط والاستراتيجيات لتقدم القطاع.

 

5 سيارات عائلية موديل 2022 في السوق الإماراتي.. صور

يحتوي السوق الإماراتي للسيارات على باقة متنوع من موديلات 2022، مثل طرازات السيدان الرياضية والقياسية، وفئة الهاتشباك، وسيارات الكروس اوفر والرياضية متعددة الاستخدام SUV، إلى جانب فئة السيارات العائلية التي تتمتع بمساحة رحبة.

 

بسبب حرب روسيا وأوكرانيا.. مبيعات لكزس في أوروبا تشهد تراجعا كبيرا

تعتبر علامة لكزس التجارية اليابانية الذراع الفاخر لشركة تويوتا اليابانية العملاقة، وتشتهر الشركة عالمياً بفضل إنتاجها من السيارات الفاخرة والمميزة التي تنتجها سنوياً، ولكن شهدت مبيعات العلامة التجارية انخفاضاً ملحوظاً مؤخراً.

بوليستار تويوتا كورولا السوق الاماراتي لكزس

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