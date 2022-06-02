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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

رابطة مصنعي السيارات: الدولار يؤثر بشكل كبير في ارتفاع الأسعار

اسعار السيارات
اسعار السيارات

قال المهندس خالد سعد، أمين عام رابطة مصنعي السيارات ، ان زيادة  سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا ، سيؤثر بشكل كبير فى ارتفاع اسعار العديد من الصناعات .

 

وأضاف أمين عام رابطة مصنعي السيارات فى تصريح خاص لـ"صدى البلد" ان اى زيادة او تكاليف تضاف الى عملية الاستيراد ، مثل زيادة اسعار الدولار ، ستوثر بشكل سلبى على الاسعار وارتفاعها .

 

وأوضح سعد أن اسعار السيارات فى مصر ، سترتفع اسعارها خلال الفترة القادمة نتيجة لزيادة اسعار الدولار مقابل الجنيه المصرى ، بالاضافة الى استمرار الازمات العالمية ، وقلة المعروض من المركبات فى الاسواق المحلية .

 

والجدير بالذكر أن وزارة المالية، قد اعلنت عن زيادة سعر الدولار الجمركي إلى 18 جنيها و64 قرشا، بدلا من 17 جنيهاً للدولار في مايو الماضي، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنحو 10%، وذلك في تعاملات اليوم الأربعاء، 1 يونيو 2022، وذلك ضمن جهود الدولة لمحاولة تخطي موجة التضخم وارتفاع الأسعار الناتج عن الحرب في أوكرانيا.

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