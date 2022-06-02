لكزس تكشف عن أحدث إبدعاتها سيارة RX موديل 2023.. صور

كشفت شركة لكزس اليابانية للسيارات الفاخرة مؤخراً عن نسختها الجديدة من سيارتها طراز RX الشهيرة والتي ستقوم بطرحها في عام 2023، و حصلت هذه النسخة على محرك وتقنيات جديدة كلياً، كما جاءت تصميم عصري فاخر.

لكزس تكشف عن أحدث أبدعاتها سيارة RX موديل 2023

ستعتمد سيارة RX موديل 2023 بمحرك رباعي الأسطوانات، سعته 2.4 لتر تيربو، يولد قوة قياسية مقدارها 279 حصان، و429 نيوتن/ متر من عزم الدوران، مقترن بناقل أوتوماتيكي مكون من 8 سرعات.

جاء التصميم الخارجي لسيارة لكزس RX بواجهة أمامية بارزة مزودة بشبكة كرومية لامعة، بالإضافة إلى الجوانب الأكثر انسيابية التي حصلت عليها هذه النسخة، انتقالاً إلى العجلات التي وفرتها لكزس بقياس 21 .

لكزس تكشف عن أحدث أبدعاتها سيارة RX موديل 2023

حصلت المقصورة الداخلية لسيارة لكزس RX على حصتها من التعديلات أيضاً، فقد ركزت على توفير كافة مناحي الفخامة في مقصورة RX 2023، في حين حصلت على أنظمة تفاعلية جديدة تساعد السائق والركاب من التفاعل مع السيارة وأنظمتها بشكل أٍسهل وأسرع، مع توفير شاشة ترفيه ومعلومات بقياس 14 بوصة تدعم أنظمة الأجهزة الذكية مع الأوامر الصوتية.

لكزس تكشف عن أحدث أبدعاتها سيارة RX موديل 2023

عملت لكزس على بناء وتطوير النسخة الجديدة من RX 2023 على المنصة الجديدة المستخدمة في طرازي ES و NX، والتي بدورها تمنح ثبات اكبر للسيارة ومساحات ركوب أوسع.

ستأتي سيارة لكزس لسيارتها الجديدة RX 2023 بنسختين الأولى هجينة والثانية هجينة قابلة للشحن، حيث ستوفر النسخة الهجينة قوة تصل الى 249 حصان وعزم دوران يصل إلى 316 نيوتن/ متر، أما النسخة القابلة للشحن فستتوفر بمحرك رباعي الأسطوانات، بسعة 2.5 لتر، مع 3 محركات كهربائية، تنتج قوة إجمالية تصل إلى 306 حصان ومدى كهربائي 60 كيلومتر ، وأعلنت لكزس أنها ستطرح سيارتها الجديدة RX 2023 بنسخها كافة في نهاية عامنا الحالي، أو في بدايات عام 2023، في حين أنها لم تصرح بعد عن الأسعار.