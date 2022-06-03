أحمد عاطف: دكة بدلاء المنتخب فخر وسجدت لله شكرا عقب اختياري.. فيديو

أعرب أحمد عاطف نجم فيوتشر والمنتخب عن سعادته البالغة باختياره ضمن قائمة الفراعنة لمواجهة غينيا مشددا أنه حريص علي كسب ثقه الجهاز الفني للمنتخب بقيادة ايهاب جلال .

وأضاف في تصريحات عبر قناة اون تايم سبورت٢ أن الاهم من الانضمام هو الاستمراريه والحفاظ علي مكانه في القائمة دائما مشددا أن التواجد علي دكه البدلاء لن يعيبه ولكنه فخر كبير تواجده في القائمة الأساسية .

وتابع أن سجد لله شكرا عقب علمه باختياره ضمن قائمة المنتخب مشددا أنه حريص دائما علي تحسين أدائه وتطويره .

وعن هدفه خلال الفترة المقبله فأكد أن هدفه هو التواجد في القائمة الأساسية للمنتخب دائما .

وكان محمد صلاح نجم ليفربول و قائد منتخب مصر انضم للمعسكر ظهر امس وخاض مرانه الأول مع الفريق تحت قيادة إيهاب جلال في إطار الاستعداد لمواجهة غينيا يوم 5 يونيو الجاري في الجولة الأولي بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2023.

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