عرضت فضائية يورو نيوز مقطع فيديو رصد تفاصيل معلمة هندية مبتورة الذراعين والساقين تتغلب على محنتها بفضل التدريس .



أتاحت عودة المعلمة الهندية براتيبها هيلم إلى طلابها، بعد إصابتها بالغرغرينا وفقدها يديها وقدميها قبل ثلاث سنوات، التغلب على هذه المحنة الرهيبة.

تبلغ براتيبها من العمر 51 عاماً، تدرس أطفالاً صغاراً في قرية كارهي النائية، شرق بومباي، حيث الفرص التعليمية ضئيلة.

تقول براتيبها لفرانس برس "لطالما أحببت الأطفال، لو بقيت جالسة دون أن أفعل شيئاً، لكنت الآن في عالم آخر، أفكر فيما حدث لي".



في عام 2019، أصيبت السيدة براتيبها بنوع حاد من حمى الضنك، تفاقمت بسبب الغرغرينا التي استدعت بتر يدها اليمنى.

بعد أسابيع قليلة، أُرغم الجراحون على بتر يدها اليسرى، ثم كلا الساقين تحت الركبتين، تقول:"عندما بتروا يدي الأولى، شعرت باليأس لأنني لن أستطيع القيام بأي شيء مستقبلاً. أصبت بالاكتئاب. لم أتحدث إلى أي شخص لمدة ثمانية أيام".