مدبولي: مشروع التجلي الأعظم فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة

مدبولي : يؤكد لمشايخ وعواقل سانت كاترين الأولوية في العمل بالتجلي الاعظم لاهل سانت كاترين مشايخ كاترين : يشكرون الرئيس السيسي علي المشروع

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه موقع مشروع التجلي الأعظم فوق أرض السلام"، حيث كان في استقباله بأرض الموقع، عدد من مشايخ القبائل البدوية في المنطقة، الذين توجهوا بالشكر الى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحكومة على تنفيذ هذا المشروع المهم، وأكدوا أنه يشكل فرصة كبيرة وواعدة بالمنطقة.

كما توجهوا بالشكر إلى القيادات التنفيذية على تعاونهم خلال الفترة الماضية، مشيرين إلى انهم يلمسون تغييراً ملحوظاً في الخدمات المقدمة للمواطنين في المنطقة.

من جانبه أكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع يتم تنفيذه لهم، وسيكون فرصة ممتازة للعمل والتشغيل لأبناء المنطقة، الأولوية للعمل ستكون لأهالي المنطقة، مشيراً إلى أن هذا المشروع أحد المشروعات السياحية التي تنفذها الدولة، للاهتمام بموقع مقدس.

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مدبولي بسانت كاترين

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