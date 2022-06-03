وليد توفيق: رامي عياش هو الأنسب لتقديم قصة حياتي





قال الفنان المطرب وليد توفيق لايمان ابو طالب مذيعة برنامج بالخط العريض على قناة الحياة أن الفنان المطرب رامي عياش هو الأنسب لتقديم قصة حياته في فيلم سينمائي مشيرا أن أغنية " انزل ياجميل على الساحة " هي الأغنية الأقرب لقلبه حيث نجحت نجاحا كبيرا لأنها لمست قلوب الناس والأغنية من تأليف الشاعر عبد الحليم منصور .



وأضاف وليد توفيق أنه لا يعرف الفنان حمو بيكا مضيفا أنه بمناسبة فناني الأغنية الشعبية بأن الفنان العالمي الراحل عمر الشريف قام بضرب المطرب علي حميدة بالقلم على وجهه وذلك بسبب ملابسه الخادشة للحياء في إحدى الحفلات التي كنا تحضرها بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة



يذكر أن برنامج بالخط العريض يعرض على قناة الحياة مساء الجمعة في الساعة الثامنة تقديم الاعلامية المتميزة ايمان ابو طالب.