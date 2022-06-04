حبس سائق لحيازته فرد خرطوش وحشيش بالمطرية

قررت جهات التحقيق، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش بمنطقة المطرية.

وكلفت جهات التحقيق بإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بخواصها.

وكلفت جهات التحقيق رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم حال تواجده بالمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش - فرد خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.