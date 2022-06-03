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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصر تحصد ميداليتين ذهبيتين ببطولة العالم للمواي تاي

مصر تحصد ميداليتين
مصر تحصد ميداليتين ذهبيتين ببطولة العالم للمواي تاي

نجح المنتخب المصري للمواي تاي في حصد أول ميداليتين ذهبيتين في تاريخه خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي المقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 26 مايو إلى 5 يونيو الجاري.

وتوجت مي خالد بالميدالية الذهبية بعد الفوز على اللاعبة اليونا اوزهيدوف لاعبة كازاخستان وزن 71.

كما فازت نبيلة علاء الدين  على الإماراتية سلمي النجيبي في وزن +75 كجم لتتوج بالميدالية الذهبية.

من جانبه قال محمد إبراهيم رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إن مصر سجلت اسمها بأحرف من نور خلال منافسات بطولة العالم للمواي تاي بعد تسجيل اول ميداليتين ذهبيتين خلال مشاركتها في بطولة العالم.

من جانبه قال المهندس أحمد رمضان، عضو مجلس الإدارة وأمين صندوق الاتحاد المصري للمواي تاي إن مشاركة مصر في بطولة العالم للمواي تاي يأتي في إطار خطة الاتحاد المصري للمشاركة في جميع البطولات العربية والقارية والدولية وهو ما يتم تنفيذه.

وتضم قائمة اللاعبين المشاركين في بطولة العالم للمواي تاي 5 لاعبين و 5 لاعبات وهم عبد الرحمن محمد وزن 60  سيف الله خالد في وزن 63.5 كم، و محمود جمال مبروك وزن 71 كم، وإسلام محمد فتحي وزن 81 كم، و أحمد صلاح سالم وزن 91 كم وفي السيدات تشارك يمنى ، فاطمة عطا شندي وزن 54 كم، ومنة الله صلاح وزن 63.5 كم و إكرام السيد محمد وزن 67 كم، و مي خالد فوزي وزن 71 كم، و نبيلة علاء الدين حسن في وزن +75 كم، وتضم الإدارة الفنية رفعت أحمد جابر مديرًا فنيًا ويترأس البعثة محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي.

وتعد تلك المشاركة الأولى لمصر في بطولة العالم بعد تأجيل السفر إلى بطولة العالم في النسخة الماضية التي أقيمت في دولة تايلاند وتم إجراء حجر صحي على الدول الإفريقية المشاركة في البطولة لمدة 15 يوم بسبب متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

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