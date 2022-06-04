عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال زيارته لأمانة مصر الجديدة ..

أشرف رشاد: الفترة المقبلة ستشهد تطوير أداء الحزب بعيداً عن الشكل الكلاسيكي

زعيم الأغلبية خلال
زعيم الأغلبية خلال زيارته أمانة مصر الجديدة

قام النائب أشرف رشاد الشريف "النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان"، والنائب محمد ماهر "أمين العاصمة" والنائب ناجح جلال "أمين تنظيم العاصمة"، زيارة إلى لأمانة مصر الجديدة، وكان فى استقبالهم  محمد عادل حسنى أمين القسم وأمين الذهبى أمين التنظيم, وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، محمد السلاب وعمرو السنباطى، وأعضاء هيئة مكتب مصر الجديدة .


وأثنى النائب أشرف رشاد خلال الزيارة على الفعاليات التي نظمتها أمانة مصر الجديدة خلال الفترة الماضية وتنوع الأنشطة لتشمل كافة المجالات، كما أكد أيضا ان الفترة القادمة ستشهد تركيز الحزب على تطوير قدرات أعضائه من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية المكثفة بالإضافة إلى استمرار العمل الخدمى.

 

وأضاف رشاد نريد أن يصبح حزبنا ليس فقط الأفضل  بل الأقوى، وذلك من خلال ضبط العمل التنظيمي واكتمال التشكيلات وتوثيق محاضر الإجتماعات.


وشدد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوير الأداء بعيدا عن الشكل الكلاسيكي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والمحفزات العلمية والعينية والترفيهية من خلال برامج الادارة والتدريب والتثقيف وربط الخبرات النظرية بالعمل الجماهيرى، حتى تولد كوادر على أعلى المستويات ترتقي بالعمل فى كل مؤسسات الدولة،مضيفا بأن هناك أفكار سوف يتم الإعلان عنها قريبا لإعداد كوادر حزبية تستطيع أن تكون نموذج يحتذى بهم في الداخل، و سفراء متميزين لمصر فى الخارج.

وأضاف زعيم الأغلبية ان الحزب يستهدف في عضويته النماذج الفاعلة والمؤثرة والتى تمثل إضافة حقيقية للعمل الحزبي والجماهيري والخدمى والسياسي.

ومن جانبه أعرب النائب محمد ماهر أمين العاصمة عن سعادته بروح الأسرة الواحدة فى أمانة مصر الجديدة مما انعكس بالإيجاب على نشاط الأمانة، مشيدا بمقر أمانة مصر الجديدة المتميز وبحسن اختيار هيئة المكتب.

وأشاد النائب ناجح جلال أمين التنظيم بالقاهرة بأمانة مصر الجديدة خاصة في التنوع الثقافي والمهني والعمل بروح الأسرة الواحدة، مما كان له أبلغ الأثر فى نجاح الفعاليات والأنشطة التى نظمتها الأمانة خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، أعرب محمد عادل حسني أمين القسم عن سعادته بزيارة وفد قيادات مستقبل وطن، ووجه أمين القسم الشكر لقيادات الحزب على اشادتهم بأداء الأمانة، مضيفا بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من الفعاليات بشكل مكثف فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية والخدمية وغيرها.

e557c4a4-47bf-4ae7-8710-5e8ea82808e8
e557c4a4-47bf-4ae7-8710-5e8ea82808e8
ea30a631-e16e-49b3-9c55-fa3151ba5c3d
ea30a631-e16e-49b3-9c55-fa3151ba5c3d
e7b59c34-68e0-479e-9f14-0bd834b581f0
e7b59c34-68e0-479e-9f14-0bd834b581f0
e08e6095-f0f7-4b82-aa28-0d3447580e0e
e08e6095-f0f7-4b82-aa28-0d3447580e0e
e66ba5af-1ecf-44a4-b146-4c877c662b2b
e66ba5af-1ecf-44a4-b146-4c877c662b2b
مصر الجديدة حزب مستقبل وطن العمل الخدمى مجلس النواب زعيم الاغلبية البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

ترشيحاتنا

طفرة علمية.. شعور الروبوتات بالألم لأول مرة

الأمن ينفي اختطاف فتاه داخل ميكروباص في فيصل: إعياء ودوار بسبب التخسيس

تركيا تستدعي السفير اليوناني احتجاجًا على تظاهرات أمام سفارة أنقرة في أثينا

لا أساس لها من الصحة.. سفارة اليمن ترد على إدعاءات راكبة بفقد مقتنيات ثمينة بمطار القاهرة

تصل لـ14 ألف جنيه.. زيادة في أسعار جاك JS3 موديل 2022| صور

خصائص الأشهر الحرم .. 9 أمور لا يعرفها الكثيرون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

لم يأتِ الأفضل بعد.. هل وقعت محامية جوني ديب في حب موكلها؟

فيديو

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ