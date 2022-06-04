أشرف رشاد: الفترة المقبلة ستشهد تطوير أداء الحزب بعيداً عن الشكل الكلاسيكي

خلال زيارته لأمانة مصر الجديدة ..

قام النائب أشرف رشاد الشريف "النائب الأول والأمين العام لحزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بالبرلمان"، والنائب محمد ماهر "أمين العاصمة" والنائب ناجح جلال "أمين تنظيم العاصمة"، زيارة إلى لأمانة مصر الجديدة، وكان فى استقبالهم محمد عادل حسنى أمين القسم وأمين الذهبى أمين التنظيم, وذلك بحضور أعضاء مجلس النواب، محمد السلاب وعمرو السنباطى، وأعضاء هيئة مكتب مصر الجديدة .



وأثنى النائب أشرف رشاد خلال الزيارة على الفعاليات التي نظمتها أمانة مصر الجديدة خلال الفترة الماضية وتنوع الأنشطة لتشمل كافة المجالات، كما أكد أيضا ان الفترة القادمة ستشهد تركيز الحزب على تطوير قدرات أعضائه من خلال تنظيم العديد من الدورات التدريبية والتثقيفية المكثفة بالإضافة إلى استمرار العمل الخدمى.

وأضاف رشاد نريد أن يصبح حزبنا ليس فقط الأفضل بل الأقوى، وذلك من خلال ضبط العمل التنظيمي واكتمال التشكيلات وتوثيق محاضر الإجتماعات.



وشدد زعيم الأغلبية فى مجلس النواب أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطوير الأداء بعيدا عن الشكل الكلاسيكي من خلال الاعتماد على التكنولوجيا والمحفزات العلمية والعينية والترفيهية من خلال برامج الادارة والتدريب والتثقيف وربط الخبرات النظرية بالعمل الجماهيرى، حتى تولد كوادر على أعلى المستويات ترتقي بالعمل فى كل مؤسسات الدولة،مضيفا بأن هناك أفكار سوف يتم الإعلان عنها قريبا لإعداد كوادر حزبية تستطيع أن تكون نموذج يحتذى بهم في الداخل، و سفراء متميزين لمصر فى الخارج.



وأضاف زعيم الأغلبية ان الحزب يستهدف في عضويته النماذج الفاعلة والمؤثرة والتى تمثل إضافة حقيقية للعمل الحزبي والجماهيري والخدمى والسياسي.

ومن جانبه أعرب النائب محمد ماهر أمين العاصمة عن سعادته بروح الأسرة الواحدة فى أمانة مصر الجديدة مما انعكس بالإيجاب على نشاط الأمانة، مشيدا بمقر أمانة مصر الجديدة المتميز وبحسن اختيار هيئة المكتب.

وأشاد النائب ناجح جلال أمين التنظيم بالقاهرة بأمانة مصر الجديدة خاصة في التنوع الثقافي والمهني والعمل بروح الأسرة الواحدة، مما كان له أبلغ الأثر فى نجاح الفعاليات والأنشطة التى نظمتها الأمانة خلال الفترة الماضية.

وفى سياق متصل، أعرب محمد عادل حسني أمين القسم عن سعادته بزيارة وفد قيادات مستقبل وطن، ووجه أمين القسم الشكر لقيادات الحزب على اشادتهم بأداء الأمانة، مضيفا بأن الفترة المقبلة سوف تشهد مزيد من الفعاليات بشكل مكثف فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والرياضية والفنية والخدمية وغيرها.