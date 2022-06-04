ناصر دويدار: مين أكون علشان أغلط في سيدة الغناء العربي أم كلثوم.. فيديو

اعتذر الشاعر ناصر دويدار عضو اتحاد كتاب مصر، عما بدر منه خلال الأمسية الثقافية التي أقيمت في الاتحاد تحت عنوان "الأغنية المصرية وجدان أمَّة"، والتي هاجم فيها سيدة الغناء العربي "أم كلثوم".



قال دويدار، في مداخلة هاتفية إلى برنامج "مانشيت" الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي على قناة "CBC": "مين أكون أنا عشان أغلط في سيدة الغناء العربي أم كلثوم وشاعر كتبت عنه مقالات تؤكد حبي واحترامي لفنه، وأستاذ لأجيال قبل مانتولد".





أضاف: "بعد موت صديقي أحمد الحجار رابع يوم حصلت لي جلطة ومازلت أعاني منها"، متابعًا: "أصدقائي حبوا يخرجوني منها عزموني اتكلم عن الأغنية موضوع أحبه ولا يوجد معايا ورقة واحدة ولا قلم وكله من الذاكرة، وتم تصوير فيديوهات قلت فيها، (يقال، قريت، سمعت) ولم تخرج مني كلمة واحده تقول إن الكلام ده بتاعي ولكن تم قطع الكلام من سياقه وأولادي قروا كمية شتيمه والله أنا استغربت من كمية الشتيمة وفي مواقع من المفترض بتدافع عن الحق والخير والجمال".



أردف الشاعر: لا يمكن أتسبب في أذى أي إنسان حتى المحتقنين والغضبانين واللي بيشتموا من غير ماسمع ولا شاف".