عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مكبل اليدين والساقين بسلاسل حديدية.. الأمن يكشف تفاصيل فيديو متداول على الفيس

مكبل اليدين والساقين
مكبل اليدين والساقين

كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى"فيس بوك" متضمناً وجود أحد الأشخاص مكبل اليدين والساقين بسلسلة حديدية داخل إحدى الحجرات بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بقنا .

بالفحص أمكن تحديد الشخص الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (أحد الأشخاص ، مقيم بذات العنوان) وأن شقيقه (أحد الأشخاص ، مقيم بذات الناحية) هو من قام بتكبيله ووضعة بداخل تلك الحجرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط "شقيقه" مرتكب الواقعة ، وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لكون شقيقه "الظاهر بمقطع الفيديو" يعانى من "مرض نفسى وعصبى" فضلاً عن سابقة تعاطيه المواد المخدرة ، وسابقة إيداعه بإحدى المستشفيات لعلاج الأمراض النفسية والعصبية بمحافظة أسوان ، لمنعه من إفتعال المشادات مع المارة وذلك عقب شكوى العديد من الأهالى من تصرفاته .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

فيس بوك التواصل الاجتماعي الأجهزة الامنية مرض نفسي نجع حمادى مقطع فيديو موقع التواصل الاجتماعي تواصل الاجتماعي مركز شرطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظهرت الآن .. نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس

ثلاث نقاط .. المخابز تكشف تفاصيل نظام صرف الخبز الجديد

مفاجأة بـ أسعار الذهب اليوم الجمعة 3-6-2022

نظام صرف الخبز الجديد على بطاقات التموين 2022

موجة جديدة من ارتفاع الأسعار.. عمرو أديب للمواطنين: اللي جاي أصعب

إجراءات عاجلة وتحليل عينات .. حقيقة تلوث الخوخ والبطيخ في الأسواق

كاف يعلن استبعاد أي نادٍ صدر ضده أحكام قضائية من البطولات الإفريقية

تراجع الدولار وارتفاع الذهب إلى أعلى مستوى في شهر

ترشيحاتنا

حقيقة خلاف محمود عبدالعزيز مع عادل إمام وسر استبعاده من معالي الوزير

تعديلات أكثر صرامة.. ظهور خاطف للأنظار للسيارة لاند روفر ديفيندر| صور

أعمال قبل صلاة الفجر مفاتيح الجنان .. 5 أمور بادر إليها الآن

بحقائب ظهر.. فئران تعمل على إنقاذ ضحايا الزلازل

فريق ASUWind بهندسة عين شمس بالمركز الأول في مسابقة توربينات الرياح بامستردام

غلق شارع على أمين بمدينة نصر لمدة 30 يوما بسبب أعمال المونوريل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طفرة علمية.. شعور الروبوتات بالألم لأول مرة

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

كيف أصبح شكل شيرين سيف النصر بعد 12 عاما؟.. تفاصيل اختفاءها وظهورها المفاجئ

الإمبراطور أحمد زكي فارسها الأول.. رجال في حياة شيرين سيف النصر

فيديو

30 حلقة وحكايات لأول مرة.. تفاصيل أخر برامج سمير صبري التليفزيونية

ياسر جلال عبقري.. أبرز تصريحات بيتر ميمي عن الاختيار ومشواره الفني.. فيديو

أول تحرك من أسرة أم كلثوم بعد الإساءة لسمعتها.. تعرف عليه.. فيديو جراف

منار اللبنانية تنفعل بعد تناول واقعة اغتصابها: ما بدي أحكي في هالموضوع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

من طرف خفى 26

إنجي الحسيني

مسئولية الإعلام بتفعيل الدور التنويري لرجل الدين الحقيقي

طارق إسماعيل

صحوة يونيو

نهال علام

مصر تستطيع

يارا زكريا

أطفال ولا بيزنس؟!

وائل محمد رضا

قبول الآخر

عبدالمعطى أحمد

فى عيد دخولها مصر

هند عصام

أحمس نفرتارى عظيمة الثناء أحلاهم

اﻟﻤﺰﻳﺪ