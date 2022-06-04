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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مريض بالمعهد القومي للأورام: لا يوجد تقصير من أي شخص

أحد المرضي البالغين
أحد المرضي البالغين بمعهد الأورام

أجرى الإعلامي جابر القرموطي، جولة داخل معهد الأورام، وذلك في حلقة الجمعة، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC، للتعرف على جهود المعهد في علاج مرضى الأورام، لاسيما بعد تطويره مؤخرا.
 

وخلال الجولة، تفقد الإعلامي  وحدة اليوم الواحد لعلاج البالغين بالمعهد القومي للأورام ، قال أحد المرضي البالغين: إنه يأتي للمعهد كل 21 يوم، معقبا: “مفيش حاجة مضايقاني وجيت هنا من خلال تحويلي لطبيب على هنا.. وشهادة كل المسئولين هنا لا يوجد تقصير من أى شخص”.

ومن جانبه، قال مريض أخر: “لا يوجد أى شئ مضايقني هنا.. وأنا مش عايز حاجة الناس هنا كلهم مش مخليني أحتاج حاجة”.

معهد الأورام برنامج مانشيت علاج مرضي الأورام علاج البالغين المعهد القومى للأورام

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